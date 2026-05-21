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▲金秀賢律師因為案情逆轉，開心在社群狂發燦笑照。（圖／翻攝自진격의고변進撃の高弁 / Korean Legal Titan YT）





演員金秀賢2025年3月爆出與已故女星金賽綸相關爭議，當時女方家屬接連召開記者會，指控金秀賢曾與未成年金賽綸交往，甚至公開所謂「私密對話」與錄音內容，聲稱握有關鍵證據，讓輿論全面炸鍋。 其中最具爭議的內容，是爆料者指稱金秀賢曾對金賽綸說出「我什麼時候可以抱著妳睡」等露骨言語，並暗示雙方關係早已超越普通前後輩，事件延燒後，金秀賢形象重挫，不僅廣告代言受到波及，演藝活動也幾乎全面暫停。經過韓國警方與檢方一年的調查後，案情出現驚天逆轉，司法判定認定當時公開的音檔、對話紀錄及所謂未成年交往證據，全部都經過變造與造假，還給了金秀賢部分清白。



其中最具爭議的內容，是爆料者指稱金秀賢曾對金賽綸說出「我什麼時候可以抱著妳睡」等露骨言語，並暗示雙方關係早已超越普通前後輩，事件延燒後，金秀賢形象重挫，不僅廣告代言受到波及，演藝活動也幾乎全面暫停。經過韓國警方與檢方一年的調查後，案情出現驚天逆轉，司法判定認定當時公開的音檔、對話紀錄及所謂未成年交往證據，全部都經過變造與造假，還給了金秀賢部分清白。 不過，即便案件迎來逆轉，金秀賢仍傳出長期遭受輿論攻擊而身心重創，目前持續接受精神科治療，經紀公司GOLDMEDALIST也正密切關注法院後續是否核發金世義羈押令。



不過，即便案件迎來逆轉，金秀賢仍傳出長期遭受輿論攻擊而身心重創，目前持續接受精神科治療，經紀公司GOLDMEDALIST也正密切關注法院後續是否核發金世義羈押令。

韓國男神金秀賢去年捲入和已故女星金賽綸未成年時交往的桃色風波，演藝活動幾乎全面停擺，不過韓國警方與檢方調查後認定，當時流出的音檔、對話紀錄及「未成年交往」證據皆為AI造假，《橫豎研究所》負責人金世義和金賽綸方辯護律師夫碩智，也因此遭檢方申請羈押，對此金秀賢律師高相錄昨（20）日就低調發聲，曬出金秀賢燦笑的照片，寫下「今天沒什麼理由，但就想笑一下。」對於先前被指控交往未成年金賽綸的證據皆是AI偽造後，金秀賢經紀公司雖然還沒回應，不過他的律師高相錄，昨日就提前在YouTube曬出金秀賢燦笑的照片，並且寫下「今天也沒有特別原因，就試著笑一笑吧」，被猜測提前得知了案情即將大逆轉。檢方在收押《橫豎研究所》負責人金世義後，同時也將金賽綸方辯護律師 夫碩智立案調查，認定他是事件的嫌疑人之一，不過高相錄寫下，「金秀賢和GOLDMEDALIST公司都沒有提到金賽綸律師夫碩智」，直言律師在案件進行過程中被判定為共犯一事，是非常少見的情況，「對我來說是非常衝擊的消息。」