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高市鼓山分局蔡姓員警今（21）日上午行經十全一路時，疑似因未禮讓行人，被正在執行巡邏勤務的三民一分局員警目擊，蔡男雖表明警察身分，但因臉部潮紅被要求酒測，儘管最後測得數值為0，攔查過程中因請蔡男配合返所查核身分，蔡男突情緒失控，離去時疑故意騎車壓傷攔查員警的腳，當場被依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦。同時，鼓山分局也針對蔡員自身言行失檢且涉犯刑事案件，嚴重影響警譽，立即召開考績會，從重核予記一大過之處分，並改列教育輔導及汰除對象。鼓山分局也強調，經該分局報請警察局核准，蔡員因人地不宜，調整服務地區。三民第一分局十全派出所員警今天上午8時55分執行巡邏勤務時，於三民區十全一路發現蔡男（58歲）騎乘重型機車，疑似未禮讓行人且行車搖晃，員警遂上前攔查，盤查過程中發現蔡男面色潮紅，疑有酒後騎車情形，隨即依法實施酒測，酒測值為0。另蔡男在盤查過程中隨地吐痰，涉嫌違反廢棄物清理法部分，員警欲請蔡男配合返所查證身分 ，蔡男情緒突然失控企圖騎車離去。員警見狀立即上前制止，過程中造成1名員警左膝及左小腿擦挫傷。警方隨後依法將蔡男壓制、管束並當場逮捕，蔡男雖酒測值為0，全案仍依妨害公務、傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。蔡男未禮讓行人違規部分，涉違反道路交通管理處罰條例第44條第2項「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。鼓山分局重申，對於員警違法違紀案件，向來秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」之決心，主動從嚴查處。後續將賡續加強全體同仁之法治教育及情緒管理訓練，要求務必謹言慎行、恪遵警紀，以維護警察整體優良形象與社會大眾之信任。