韓國三星電子工會原訂今（21）日發動全面罷工，不過勞資雙方在最後關頭達成暫時協議，在保留現有激勵制度的同時，為DS部門設立業績受益10.5%的特殊獎金。韓媒報導，目前迎來超級週期的造船業，內部也出現「營業利益30%作為績效分紅」的訴求，業界內外預期，明年的薪資與集體談判，關於分紅的勞資衝突會進一步激化。
三星勞資雙方達成的這份暫時協議，在保留現有激勵制度（OPI）的同時，為DS部門（掌管半導體零件）設立相當於業績收益10.5％的特殊管理績效獎金。工會也暫時取消全面罷工。
韓媒《紐西斯通訊社》報導，三星勞資雙方戲劇性的達成利潤分紅協商，類似訴求正蔓延到韓國整個產業圈。目前正迎來「超級週期」的造船業，內部已搶先出現了「分享營業利益30%作為績效分紅」的強烈訴求。業界內外普遍預測，相較於今年，明年的薪資與集體團體協約談判（薪資暨集體協約）中，關於分紅獎金的勞資衝突恐將進一步激化。
業界消息指出，造船業巨頭「HD現代重工」工會已正式確定今年的薪資暨集體協約訴求案，內部排定將於下月2日與資方進行首次勞資談判會議。工會計劃在今年的談判中，將「分享營業利益30%作為分紅」列為核心訴求提出。
以HD現代重工去年營業利益約2兆韓元為基準估算，這筆用於全體員工分紅的總資金將高達6000億韓元。若將此金額除以目前的工會會員人數，預估每位員工平均可望分得的分紅獎金將超過7000萬韓元。
由於三星剛達成6億韓元的天價分紅暫時協議，預計HD現代重工工會今年要求資方大幅提高分紅的施壓大刀將極為猛烈，甚至有「是時候拿比現代汽車更多分紅了」。
HD現代重工勞資雙方的薪資談判走向，勢必將對整個韓國造船業全體的勞資談判局勢帶來顯著的骨牌效應。造船業界相關人士對此表示，「隨著三星電子、SK海力士（SK Hynix）編列巨額分紅，讓好不容易踏入超級繁榮週期的造船業內部對分紅的期望值也跟著水漲船高，分紅引發的勞資衝突更有可能在明年的談判中全面引爆與深化。
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓媒《紐西斯通訊社》報導，三星勞資雙方戲劇性的達成利潤分紅協商，類似訴求正蔓延到韓國整個產業圈。目前正迎來「超級週期」的造船業，內部已搶先出現了「分享營業利益30%作為績效分紅」的強烈訴求。業界內外普遍預測，相較於今年，明年的薪資與集體團體協約談判（薪資暨集體協約）中，關於分紅獎金的勞資衝突恐將進一步激化。
業界消息指出，造船業巨頭「HD現代重工」工會已正式確定今年的薪資暨集體協約訴求案，內部排定將於下月2日與資方進行首次勞資談判會議。工會計劃在今年的談判中，將「分享營業利益30%作為分紅」列為核心訴求提出。
以HD現代重工去年營業利益約2兆韓元為基準估算，這筆用於全體員工分紅的總資金將高達6000億韓元。若將此金額除以目前的工會會員人數，預估每位員工平均可望分得的分紅獎金將超過7000萬韓元。
由於三星剛達成6億韓元的天價分紅暫時協議，預計HD現代重工工會今年要求資方大幅提高分紅的施壓大刀將極為猛烈，甚至有「是時候拿比現代汽車更多分紅了」。
HD現代重工勞資雙方的薪資談判走向，勢必將對整個韓國造船業全體的勞資談判局勢帶來顯著的骨牌效應。造船業界相關人士對此表示，「隨著三星電子、SK海力士（SK Hynix）編列巨額分紅，讓好不容易踏入超級繁榮週期的造船業內部對分紅的期望值也跟著水漲船高，分紅引發的勞資衝突更有可能在明年的談判中全面引爆與深化。