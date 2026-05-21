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中國國台辦將民進黨立委沈伯洋列為「台獨頑固分子」，並宣稱將依法懲治、終身追責，引發兩岸輿論關注。針對沈伯洋被民進黨徵召參選台北市長一事，北京方面再度強硬表態，呼籲台灣民眾應與其「劃清界線」，維護台海和平穩定。中國國台辦發言人朱鳳蓮近日在記者會上表示，沈伯洋長期宣揚「台獨」分裂論述，涉及所謂「分裂國家犯罪活動」，強調將依法追責到底，並聲稱「相信廣大台灣同胞會與其劃清界線」，以維護自身利益與區域穩定。在台灣輿論方面，臉書粉專「聲量看政治」分析，沈伯洋近期聲量已出現上升趨勢，甚至超越現任市長蔣萬安。粉專認為，蔣萬安的網路聲量多來自事件危機，而非施政成果；相較之下，沈伯洋在政策議題上回應積極，包含社子島開發等議題都能迅速應對。相關貼文引發網友熱議，不少人留言表示「國台辦氣炸，就代表做對了！」、「中國生氣了，表示沈做這件事做對了，選到底就對了，一定可以幹掉鼠王的」、「國台辦也會怕喔？可見沈伯洋是很強，加油當選！」、「誰跟你同胞，呸 ～」、「奇怪了，這個國家怎麼老是要管我們的事情」。對於國台辦說法，沈伯洋則在社群平台Threads上反擊，「可是之前有一位被你們制裁的才剛去了中國，看來你們自己界線好像也有沒有劃得很清楚」。他所指稱的人物，其實就是美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），其因新疆、香港問題，二度遭到中方制裁，卻仍順利在「川習會」時入境，引發外界嘲諷。