我是廣告 請繼續往下閱讀

陪產假政策並未有效提高夫妻再生育意願，與部分北歐國家的研究結果形成明顯差異

新加坡的低出生率問題與亞洲多國一樣持續惡化，最新研究顯示，即使星國政府近年擴大陪產假制度，仍未明顯提升民眾生育第二胎或第三胎的意願。新加坡人口協會21日在年度大會上公布多項研究成果，指出現代家庭面臨的真正壓力，已不只是經濟問題，更涉及職場文化、性別角色分工以及育兒心理負擔，學者認為若無更深層的社會文化改變，新加坡恐難逆轉超低生育率趨勢。由新加坡人口協會會長、楊李唯君與李難尋領導的研究團隊，分析2864名兒童家庭資料後發現，。研究結果顯示，研究指出，，即使政府近年推動相關改革，父親在家庭照顧中的角色仍未出現實質改變，因此也難以影響家庭對第二胎、第三胎的規劃。學者認為，如果政府希望真正提高生育率，未來可能必須進一步延長陪產假、增加彈性工作安排，同時推動更全面的「共同育兒」文化改革，讓男性真正參與育兒與家務分工，而不只是形式上的政策存在。另一項由楊李唯君與李佳瑾共同進行的研究，則聚焦雙薪家庭與幼兒發展問題。研究分析超過2500名兒童後發現，在出生後前18個月由托育機構照顧、而非父母親自照料的孩子，在學前教育階段通常表現較佳，但同時也較容易出現行為問題。研究認為，問題背後與父母長期承受高壓育兒環境有關。尤其雙薪家庭在工作與育兒之間難以平衡，心理壓力容易影響親子互動品質。此外，孩子若較晚開始接受托育，或長時間處於托育環境，也會增加行為問題風險。新加坡人口協會表示，今明兩天舉行的年度大會，將發表多篇關於生育力、人口老化、兒童發展與家庭政策的研究論文，並將主要成果整理成《生育與人類發展白皮書》，提交給英蘭妮以及新成立的「婚姻與育兒觀念重塑工作組」。新加坡政府今年2月曾表示，新加坡2025年總生育率已跌至0.87，不僅低於前兩年的0.97，也創下歷史新低。去年新加坡新生兒僅約2萬7500人，同樣創下史上最低紀錄，新加坡副總理顏金勇坦言，低出生率與人口老化將在未來數十年深刻重塑新加坡社會與經濟結構，目前65歲以上人口已占總人口約五分之一，高於2015年的八分之一，「這是一項關乎存亡的挑戰」。除了新加坡，亞洲多國也正面臨相似危機。日本去年出生人口約70.5萬人，連續10年下滑；台灣去年新生兒約10.8萬人，總生育率恐跌破0.8；南韓雖略回升至0.8，但仍是全球生育率最低國家之一。分析認為，亞洲已進入結構性少子化時代，而高工時、高房價、育兒成本與價值觀改變，正成為共同難題。