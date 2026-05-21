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中東戰事導致部分物價上漲，繼塑膠袋之亂後，全球保險套價格恐上漲、供應量減少，台中市多位市議員關心缺貨恐影響公共衛生。市長盧秀燕表示，除了自動販賣機數量增加近2倍，每個保險套只賣5元，各地衛生所賣的更便宜，每打僅25元，平均每個2元，可以兼顧疾病預防與避免非計畫性懷孕。台中市議員張瀞分18日質詢時指出，全球最大保險套製造商「康樂」已公開表示，保險套供應鏈處於供不應求的狀態，國際上已有部分開發中國家的庫存見底，恐將對公共衛生體系造成深遠影響。今（21）日市議員陳文政再質詢，肯定市府擴充保險套販賣機數量，同時建議市府持續加強宣導，讓更多民眾了解。盧秀燕表示，市府已透過衛生局於學校、公園及衛生所等地設置36部保險套販賣機，今年預計再增加67台，擴大服務量能，提供民眾便利取得的管道。除了販賣機，各衛生所也有提供保險套販售服務，以打為單位販售，每打12個、售價25元，平均每個保險套只賣2元，去年一整年賣出1,660打保險套。至於販賣機，每盒10元內含2個保險套及2包潤滑液，平均每個5元，仍比市售更平價。市府將繼續落實公共衛生政策與健康教育，讓有需求的市民以合理價格取得合格、安全的防護用品。