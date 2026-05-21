我是廣告 請繼續往下閱讀

Meta大裁員「Threads台灣隊長也被砍」！本人發聲：結束四年旅程

▲Glen（右）過去曾經擔任Threads PM，替Threads製作許多功能並上線，因此被網友稱為「台灣Threads大隊長」。（圖/YT@哈佛姐夢遊矽谷）

Threads台灣隊長逃不過裁員！超強貢獻曝光：2件事遺憾沒完成

包括「流量小卡、Threads網頁版重新設計+私訊、限時貼文留言、快速貼文引用」等，都是由Glen團隊所開發出來的功能。

▲Glen團隊所開發出來的功能，包括「流量小卡、Threads網頁版重新設計+私訊、限時貼文留言、快速貼文引用」。（示意圖／周淑萍攝）

Meta為何突然大裁員？背後AI盤算曝光

臉書、Instagram和Threads的母公司Meta先前宣布重組計劃，目的是在大舉投資人工智慧（AI）的同時降低成本，因此進行大規模裁員，數千名員工從20日早上開始就陸續接獲裁員通知。然而在這波裁員名單中，在Threads擔任產品經理（Product Manager）的Glen竟然也在名單之中，他過去跟團隊一起為Threads開發出許多全新功能廣受好評，由於跟台灣用戶也積極互動，被稱為是「台灣Threads大隊長」，如今被裁員，也有不少人獻上祝福，希望他有更好的未來。Glen日前在個人社群平台「Threads」貼文指出「四年的旅程就這樣畫下句點了，從一開始的Facebook Groups、Messenger到最後的Threads，都有幸可以跟一群大神共事，真的是一生難得的機會，接下來應該會連續幾篇詳細在Meta、Threads擔任產品經理的心得文，大家可以留言看看想聽什麼」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「謝謝脆台灣隊長！你的能力未來一定會更好」、「謝謝你讓我們可以一直看到新功能，也很積極的跟用戶互動，會一直關注你未來的旅程！」然而這位在Threads的Glen之所以會被稱為「台灣隊長」，就是因為他自己在擔任Threads PM時，也經常在社群上發文詢問台灣用戶想要什麼樣的功能，也解答了很多台灣用戶使用Threads的疑難雜症。像現在大家能使用到的Threads許多功能，不過對於被裁員Glen也並不灰心，許多人也認為憑藉他的工作能力，不管到哪都會有人高薪聘用，就讓我們謝謝Threads的台灣隊長貢獻，祝福他有更好的前景囉！許多人也非常好奇，Meta為何會突然實行這麼大規模的裁員？根據外媒報導，祖克柏在內部備忘錄就表示「AI是我們這個世代最具影響力的技術，領先的公司將定義下一個世代，我們正在改造公司，以確保這裡始終是優秀人才能發揮最大影響力的最佳場所」，不難看出祖克柏對於AI發展有信心的態度，依照這波裁員規模高達8000人，可以堪稱是「全力押注」。