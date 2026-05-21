26歲孫安佐在河堤測試自製火焰槍加上住處遭查獲改造槍等違禁物，17日遭法院裁定羈押禁見2個月，母親狄鶯因為情緒波動太大，隔天傳出失聯，最後被警方在沙崙海水浴場尋獲，孫鵬並赴警局將妻子帶回。藝人胡文英昨（20）日發文表示，心疼狄鶯愛孩子是天性，以及稱愛子「只是熱愛科學」是母親在絕望中拚命想幫孩子找尋價值，引發許多網友共鳴。
狄鶯出於防衛機制 胡文英：容易讓人理智斷線
對於孫安佐被羈押一事，有3個孩子的胡文英表示心情很複雜，「很多人批評狄鶯的教育方式溺愛，說她縱容，但如果我們換位思考，當全世界都在指責妳的孩子，把他說得一文不值時...身為母親那種出於本能的『防衛機制』和『保護欲』真的很容易讓人理智斷線。」
針對狄鶯說出「中研院為什麼不吸收孫安佐」，胡文英說，旁人聽著像笑話，但她聽著卻是一個母親在絕望中，拚命想幫孩子找尋價值，想向世界證明我的孩子不壞，他只是熱愛科學的垂死掙扎。
胡文英說：「愛孩子是天性，但如何『有智慧地愛』，是一輩子都要學的功課。」最後祝福狄鶯全家能早日走出這段低谷、平安度過難關。不少網友認同胡文英的論點，「我也是一個媽媽我懂這個心情」、「換位思考」、「誰不想自己的小孩能正常的生活，以及正常的思考邏輯」、「妳的同理心很好！」
孫鵬露面受訪 透露會好好陪伴老婆
孫鵬18日在北投家門口受訪，證實狄鶯被朋友接走，心情平靜，並表示自己接下來會好好陪伴老婆，對於兒子拍攝聳動影片感到震驚，坦言曾經交代其經紀團隊避免觸及危險題材，但既然事情發生了，一家人都會以成熟態度面對、配合司法調查。
資料來源：美魔女胡文英臉書
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對於孫安佐被羈押一事，有3個孩子的胡文英表示心情很複雜，「很多人批評狄鶯的教育方式溺愛，說她縱容，但如果我們換位思考，當全世界都在指責妳的孩子，把他說得一文不值時...身為母親那種出於本能的『防衛機制』和『保護欲』真的很容易讓人理智斷線。」
針對狄鶯說出「中研院為什麼不吸收孫安佐」，胡文英說，旁人聽著像笑話，但她聽著卻是一個母親在絕望中，拚命想幫孩子找尋價值，想向世界證明我的孩子不壞，他只是熱愛科學的垂死掙扎。
胡文英說：「愛孩子是天性，但如何『有智慧地愛』，是一輩子都要學的功課。」最後祝福狄鶯全家能早日走出這段低谷、平安度過難關。不少網友認同胡文英的論點，「我也是一個媽媽我懂這個心情」、「換位思考」、「誰不想自己的小孩能正常的生活，以及正常的思考邏輯」、「妳的同理心很好！」
孫鵬18日在北投家門口受訪，證實狄鶯被朋友接走，心情平靜，並表示自己接下來會好好陪伴老婆，對於兒子拍攝聳動影片感到震驚，坦言曾經交代其經紀團隊避免觸及危險題材，但既然事情發生了，一家人都會以成熟態度面對、配合司法調查。
資料來源：美魔女胡文英臉書