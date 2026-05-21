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高雄LOPIA草莓檢出農藥 裁處供應商12萬元

為維護消費者食用生鮮蔬果安全，食藥署與地方政府衛生局共同執行「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，共抽樣582件，其中台南「強壯鮮牛有限公司（阿財牛肉湯）」的芥藍菜農藥超標、高雄LOPIA漢神巨蛋店的草莓也同樣被檢出農藥超標，裁罰供應商12萬。食藥署與地方衛生局共同執行「115年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣582件農產品加強監測，檢驗結果515件符合規定，合格率88.5%。其中，高雄LOPIA漢神巨蛋的草莓被檢出農藥「福賽絕」0.02ppm，北市衛生局依食安法第44條裁處供應商「日商夢多貿易股份有限公司台灣分公司」12萬元；台南「強壯鮮牛有限公司（阿財牛肉湯）」的芥藍，則是檢出農藥百利普芬0.05ppm。另外，台南石二鍋新營三民店（群品餐飲股份有限公司）抽驗油菜，則檢出農藥芬普尼0.016ppm、百利普芬0.08ppm，也依規定裁處中。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，其中有42件不符規定產品移請農政單位處辦、16件裁處55萬；另有9件由地方衛生局處辦。食藥署提到，以風險為基礎的精準抽樣係分析後市場端監測成果，同時比對農業部源頭抽驗成果，並依違規紀錄頻率及社會關注度等，綜合評估其風險程度所篩選出的蔬果農產品，納入加強監測品項擴大抽驗，針對不合格可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用