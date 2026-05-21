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泰國首都曼谷正面臨氣候變遷與地層下陷的雙重危機，最新研究指出，曼谷目前平均每年下沉約8.5毫米，成為全球下沉速度最快的大城市之一。在海平面持續上升之際，曼谷未來洪災風險恐將進一步惡化，也再度引發外界對泰國城市發展、地下水管理與氣候調適能力的關注。根據外媒《Asian Speech》報導，德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）研究團隊最新發布的研究，全球高度都市化的沿海地區，目前相對海平面上升速度約為每年6毫米，約是全球平均海平面上升速度2.1毫米的三倍。其中，亞洲與非洲多座城市因地層下陷問題，實際面臨的海平面上升壓力更為嚴峻。研究特別點名，平均每年下沉8.5毫米。研究人員指出，氣候變遷導致海水升溫與冰川融化，已持續推升全球海平面，但許多城市自身地層下沉，正進一步放大洪水與風暴潮帶來的風險。研究指出，過度抽取地下水、石油開採，以及都市快速發展帶來的大量高樓建設，是導致地層下陷的主要原因。隨著城市人口增加與建築密度提高，原本鬆軟的地層受到額外壓力後逐漸壓縮，使城市高度持續下降。除了泰國之外，研究也點名孟加拉、奈及利亞、埃及、中國與印尼等國家，同樣面臨嚴重相對海平面上升問題，部分地區每年海平面上升幅度介於7至10毫米之間。印尼首都雅加達則被列為全球下沉最快的城市，平均每年下沉13.7毫米；中國天津則以13.5毫米居次。研究指出，雅加達部分區域每年甚至下沉達42毫米，目前已有約40%地區低於海平面。研究主持人之一、德國慕尼黑工業大學學者奧爾斯曼（Julius Oelsmann）表示，若要真正理解沿海城市面臨的海平面上升問題，除了觀測海洋，也必須同步監測陸地變化。他強調，地層移動可能「大幅放大氣候變遷造成的海平面上升衝擊」。共同作者塞茨（Florian Seitz）則指出，政府若加強地下水管理與管制措施，仍有機會減緩地層下陷速度。他以日本東京為例表示，東京過去也曾出現每年超過10公分的嚴重地層下陷，但在政府加強地下水抽取限制後，問題已大幅改善。研究團隊建議，包括改善地下水管理、限制抽水、推動含水層回補（aquifer recharge）等措施，都有助於降低曼谷等高風險城市的地層下陷速度。事實上，曼谷近年已頻繁面臨極端氣候與都市排水壓力。今年泰國雨季提前，加上暴雨頻繁，曼谷與芭達雅等地近期多次出現嚴重積水情況。另一方面，泰國政府也正積極推動大型基礎建設與都市更新計畫，但如何在經濟發展與永續治理之間取得平衡，成為重要課題。研究也警告，即使各國達成《巴黎氣候協定》減碳目標，全球海平面至2300年仍可能上升多達1.2公尺。若全球減排進度持續延宕，未來沿海城市所面臨的氣候與洪災風險恐將更加嚴峻。