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《公路法》未開放機車載客 違規最重罰2,500萬

保險無法適用 事故恐遭拒賠

Uber回應：仍處評估階段

Uber近期傳出將在北投試營運「摩托車」載客，Uber表示，該計畫還在評估階段。交通部今（21）日示警現行法規未開放機車載客營運，違規營運恐衍生安全及保險保障問題，若違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，平台業者最高可處2,500萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照。根據台北市溫泉發展協會資料指出，北投因應山坡地形、時代背景產生「摩托車限時專送」，因日據時代北投溫柔鄉的侍應女郎來往於各飯店，而五十年代，摩托車輸入、車行成立，改由摩托車更迅速的服務，即是限時專送。政府廢娼之後，車行更擴大服務對象，以北投居民為主。《公路法》第34條規定，營業載客僅限依法核准的公路汽車客運業、市區汽車客運業及計程車客運業等經營。交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦指出，「計程車客運服務業」僅限於使用小客車營業，未開放機車載客。若平台業者以機車從事載客媒合，已涉及未經核准經營汽車運輸業，與現行法規不符。交通部指出，已就相關保險適用問題洽詢主管機關金管會。現行機車載客行為因不符合法營運態樣，依法無法投保營業用途保險，相關乘客保險及營業責任保障均無法合法適用。另保險費率係依車輛使用用途計算，自用車與營業車之風險級距及保費設計均不同，如違規從事商業載客行為，發生事故時恐遭保險公司拒賠或產生理賠爭議，駕駛及乘客均無法獲得完整保障。基於公共安全及消費者權益，政府不允許機車違法從事商業載客行為。胡廸琦強調，相關管理權責仍在地方政府，機車是「肉包鐵」並非鼓勵的服務模式，交通部並不贊成。交通部指出，北投地區成地方性的機車接送文化，屬歷史脈絡下形成的特殊現象。對於既存服務模式，臺北市政府為主管機關，倘認有存續必要，應在不再擴充規模前提下，以自治條例或地方管理機制進行輔導與管理，並朝安全管理、服務轉型方向處理；但不宜以北投地區特例作為全面開放機車載客營運的依據，以避免衝擊現行運輸管理制度及公共安全。Uber表示，希望透過科技的力量，為每個人探索最便利、高效且安全的移動方式。針對北投獨特的地理地形與觀光文化，正與合作車隊優行福爾摩沙股份有限公司一同積極研究如何以數位創新科技，升級並優化現有的在地交通服務，並導入更完善的安全保障功能。目前該計畫仍處於評估階段，我們也期盼能有機會攜手在地車隊與相關夥伴，共同為推動綠色與智慧交通貢獻心力。