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台股今（21）日開高上漲242.36點，隨後指數狂飆大漲逾千點，站回4萬1大關，午盤持續走高，上演報復性反彈，最終收盤大漲1347.39點，以41368.21點作收，成交量達1.01兆元，創下收盤史上第五大漲點。台積電收盤漲45元，報收2230元。櫃買指數收盤大漲13.38點，報收409.80點。權值股收漲，台積電收盤漲45元，報2230元；鴻海收漲7.5元，報247.5元；台達電漲115元，報2030元；廣達漲18元，報308元；聯發科漲停鎖死3550元；富邦金上漲0.3元，報96.1元。觀察盤面強勢族群，受惠於半導體景氣復甦、庫存去化接近尾聲，加上先進製程（AI、HPC）對大尺寸矽晶圓需求看增，部分廠商傳出漲價消息，整體類股集體噴發，族群大漲超過9%。龍頭環球晶開盤跳空漲停；嘉晶、合晶、台勝科盤中也集體漲停鎖死，而中美晶收盤漲幅逾5%以上。AI伺服器需求爆發帶動高階被動元件拉貨動能，加上指標大廠股價先前已強勢表態，也成為買盤點火對象。龍頭國巨噴漲停，除股價寫下新紀錄之外，午盤還有高達3萬張委買量，十分強勢，而凱美、大毅、華新科、禾伸堂、天二科技、堡達、華容、信昌電、今展科、蜜望實等10檔也同步鎖漲停。此外，輝達公布亮眼財報並加碼800億美元股票回購計畫，刺激相關台廠復活，例如台積電開盤跳空大漲55元，帶領聯發科等權值股全力上攻；IC設計的新唐午盤亮燈漲停，威盛也大漲；此外，ABF 載板等在買盤簇擁下也全面大反攻。面板族群因積極轉型跨足先進封裝（扇出型面板級封裝）題材，今天吸引了爆炸式的的成交量能。群創收盤爆出超過50萬張的驚人天量，股價也漲停鎖死在40.6元，創下歷史新高。彩晶早盤也漲停鎖死，友達收盤大漲逾7%，半導體與面板特化廠新應材早盤也拉出一根停板。台股今日漲幅前十名分別為聯寶、單井、天良、博磊、新唐、國巨、均華、博士旺、竑騰、長廣。成交量前十排名則為群創、主動統一升級50、友達、主統統一台股增長、華邦電、聯電、元大台灣50正2、元大台灣50反1、南亞科、群創台灣精選高息。