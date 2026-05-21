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中國近年大舉押注泰國，從商品、資本到外交無役不予，中國駐泰大使張建衛甚至向泰國政府、泰國社會各界與泰國人民喊話，要求堅守「一個中國原則」，然而這樣的大外宣卻大翻車，長期觀察泰國產業動態的臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」就發現，不少泰國網友發揮了特有的泰式幽默反嗆中國大使「管泰多」。中國駐泰國大使張建衛在泰國主流媒體《THE STANDARD》發表文章，大肆重申北京對台灣問題的立場。文中強調「台灣是中國不可分割的一部分」、「中國統一不可阻擋」，並呼籲泰國政府、社會各界、泰國人民以及海外華人，都必須堅守「一個中國原則」，共同支持中國的統一大業。然而「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」卻發現，這篇充滿中國式「大國威嚴」的官方大外宣文章的留言處一打開卻大翻車，泰國不少網友接連發揮泰式幽默留言調侃，「好啦，一個中國給你啦，反正台灣就是台灣」、「百分之百支持台灣！」、「世界上只有一個國家，那就是台灣和『西台灣』（指中國）。」「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」對此就稱，威權國家的政治敘事最害怕的往往不是被激烈反駁，而是被嘲笑。因為一旦被笑，那份神聖與威嚴就蕩然無存，另外也有泰國民眾不留情反罵，「這是在把泰國拖進衝突」、「跑來逼別的國家替自己舉手支持？」、「沒人問你」、「別多管閒事」。值得注意的是，「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」也特別點出貼近泰國社會現實的留言，許多泰國網友們把中國資本的進入與近年嚴重的「中國灰產（灰色產業）」進行連結和批判，有網友犀利諷刺，「在泰國其實有兩種中國：一種是 China，一種是 China Gray（中國灰產）」，更有大批網友直接隔空質問中國大使「所謂的一個中國，是不是也包括那些中國灰產？」他也分析指出，「過去很多人以為，只要中國有錢、有投資、有市場，就可以在東南亞一路吃香。但現在情況不一樣了。中國資本進來，泰國人看到的不只是投資，也看到灰產；中國商品進來，泰國人看到的不只是便宜，也看到本地產業被壓力測試；中國外交進來，泰國人看到的不只是大國關係，也看到一種『你們應該支持我』的壓迫感」。泰國官方長期在外交上採取「一個中國政策」以維持大國平衡，這在國際政壇並非新聞。但中國大使這次的發言顯然踩到了民間底線，因為他不是在對政府進行外交對話，而是直接「呼籲、要求」泰國的人民與社會各界公開表態。這種帶著大國傲慢、在別國領土上進行政治動員的語氣，反而惹怒不少泰國民眾，這也讓「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」不禁感嘆，中國大使館本來想打一場外交宣傳戰，結果留言區變成泰國網友的即興脫口秀。「中國可以有自己的政治主張。泰國政府也可以有自己的外交政策。但泰國民間不一定會照單全收。泰國人可以微笑，但不代表沒有判斷力。更不代表他們會乖乖坐好，聽中國大使館上政治課。」