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▲GeminiFourth的見面會票價與福利，已在近日公開。（圖／翻攝自IG@myminethai.official）

泰國男星Gemini與Fourth，因合作出演音樂劇《My School President》爆紅，之後又在電視劇《Moonlight Chicken》合體，成為泰國最具代表性的同性CP，被稱為「GeminiFourth」。而他們即將於7月26日來台舉辦見面會。但不料票價曝光後，竟意外引發熱議，最貴的竟高達12680元台幣，消息傳到Threads後，讓網友全看傻，還有人直呼：「比TWICE台北大巨蛋的演唱會還貴。」泰國BL劇人氣CP「GeminiFourth」，即將合體來台舉辦見面會，票券將於6月4日開賣。不料近日票價曝光後，卻意外引發熱議，只見最貴的SVIP區竟要價12680元。有網友將價格傳到Threads後，不到一天就累積34萬觀看，紛紛傻眼直呼：「我以為追K-POP已經很傷本了，追星世界已經通膨成我不懂的樣子」、「想看偶像怎麼這麼難，口袋要夠深…」還有人拿出TWICE今年的台北大巨蛋演唱會做對比，據悉當時TWICE最貴票價是搖滾區的8800元，也讓不少人驚呼：「比TWICE台北大巨蛋的演唱會還貴。」不過有粉絲指出，GeminiFourth見面會中，不僅可看彩排、有多個合照福利，還有簽名拍立得、簽名海報、官方海報、官方明信片、擊掌、歡送、見面會舞台遊戲等，其實非常划得來，「這樣的福利要在K-POP一次出現很難得。」除了見面會外，GeminiFourth還將在今年三搭，再度合作出演新劇《Ticket To Heaven 通往天堂的門票》，讓粉絲都非常期待。《2026 GEMINIFOURTH FAN MEETING IN TAIPEI》將於2026年7月26日下午6點於台大體育館舉辦。見面會門票將在6月4日中午12點，於KKTIX售票系統正式開賣。演出日期：2026年7月26日(日）演出時間：18:00（實際演出時間依現場公告為準）演出地點：NTU SPORTS CENTER 1F（台大體育館1樓）演出票價：SVIP區 NT$12,680(實名制) / VIP區 NT$8,980(實名制) / A區 NT$8,280 / B區 NT$7,480 / C區 NT$6,480 / D區 NT$5,280 / E區 NT$3,480 / F區 NT$2,980 / 身障席 NT$1,490售票時間：2026年6月4日（四）中午12:00正式開賣售票系統：KKTIX售票系統