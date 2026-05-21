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台中市議會今（21）日進行市政總質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任聯手針對台中市大眾運輸發展困境指出，台中公車運量自112年起連年下滑，市府卻將原因推諉給疫情後民眾習慣改變或轉乘捷運，此舉根本是逃避問題。根據交通部最新數據顯示，台中市民並未流向綠色運輸，而是在汽車與機車之間持續切換，全市正深陷「汽機車雙重依賴」的交通結構危機。議員黃守達拿出統計數據指出，112年疫情趨緩後，台中公車運量未見起色，反而呈現逐年雪崩式流失。112年公車運量為8,446萬人次，113年降至8,267萬人次，年減178.96萬人次；114年更進一步跌破八千萬大關，僅剩8,083萬人次，較前一年再減少184萬人次。針對市府辯稱運量下滑是「旅次轉移至捷運或YouBike」的說法，黃守達提出數據反駁。台中市111年非機動運具（含步行、自行車、公共自行車等）市占率為10.5%，113年卻不升反降至9.4%。若公車旅次真的大量轉移至YouBike或步行，該市占率絕不可能呈現衰退。此外，根據交通部113年民眾日常使用運具調查，台中市大眾運輸市占率僅從8.8%微幅增至9.0%，增幅僅0.2%；反觀私人機動運具市占率，卻從80.7%攀升至81.6%，增加了0.9%。數據清楚證實，公車流失的客源並未改搭其他大眾運輸，而是直接回流至私人汽機車。黃守達進一步引述交通部「機車及自用小客車使用狀況調查報告」指出，台中市民的交通習慣是在私人運具間切換。統計顯示，台中高達70.1%的機車族會兼用其他運具，但最常兼用的是自用小客車（72.0%），兼用公車僅22.8%、捷運僅10.2%；而開車族亦有81.0%會兼用其他工具，最常兼用的同樣是機車（86.0%），兼用公共運輸工具則僅占32.7%。黃守達表示，截至115年4月底，台中市汽車已達約120萬輛、機車190萬輛，汽機車總數高達310萬輛，且數量持續攀升。私人運具市占率的擴張，將直接反映在道路壅塞、停車空間不足、行人安全及交通事故風險攀升等社會成本上。議員強調，台中目前僅有一條捷運綠線，服務範圍有限，而捷運藍線預計要到2034年才能完工通車。換言之，從現在到藍線通車前，台中將面臨將近8年的「捷運路網空窗期」，此期間大眾運輸的主體仍然是公車。然而，目前台中公車普遍存在脫班嚴重、班距過長、尖峰難擠、離峰班次過少等問題，極不穩定的服務品質，根本無法讓通勤族視為穩定選項。交通局表示，市府近年持續傾聽地方需求並滾動式調整路網，目前已針對與捷運綠線高度重疊的公車路線進行裁切，轉型為接駁公車，並針對高需求路廊推出「六大幹線公車」，串聯台鐵、捷運及高鐵等軌道運輸，提供便利的乘車服務。交通局強調，目前正與客運業者緊密合作，持續改善駕駛員勞動環境、調整薪資結構，並推動駕駛員與乘客的禮貌運動營造良好互動，期盼透過「留才與攬才」，達到維持公車服務品質與穩定的目標。