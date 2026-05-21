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整合五區罷免與三區立委得票 沈伯洋基本盤上看57萬票

若闖過43.8%得票率 黃揚明：沈伯洋將成綠營20年最強候選人

民進黨近日確定將推派黨內立委沈伯洋角逐台北市長，對戰國民黨蔣萬安。資深媒體人黃揚明今（21）日分析，沈伯洋得票「樓地板」有望上看57萬票，不僅能輕鬆跨越民進黨指標性的「李應元防線」，更將直接衝擊蔣萬安，讓「馬英九障礙」的難度大幅提升。黃揚明今日在臉書發文表示，綠營的首都市長選情，常有人會用「李應元防線」這個詞彙，其實2002年的台北市長選舉，因是歷次北市「藍綠一對一」對決組合，民進黨的最低標，才會有此一說。而相對來說，2002年馬英九連任成功的得票數和得票率，則是歷次北市藍綠對決的「天花板」。黃揚明指出，馬英九當時獲得87萬3,102票、得票率64.11％；李應元獲得48萬8,811票、得票率35.89％，當時投票率則是高標的70.61％，也因此當綠營喊出沈伯洋要捍衛「李應元防線」，對蔣萬安而言，要挑戰的就是「馬英九障礙」；對蔣萬安而言，只要年底連任能跨越64.11％的得票率，就是台北市民對他「超過100分」的肯定。黃揚明續指，經估算沈伯洋的「樓地板」得票數，首先，去年（2025）罷免北市5區的同意票分別為：第三選區王鴻薇7萬6,463票、第四選區李彥秀7萬8,560票、第六選區羅智強5萬6,726票、第七選區徐巧芯6萬2,633票、第八選區賴士葆5萬5,958票，合計為33萬0,340票。黃揚明分析，罷免會出門投同意票的，基本上應該可以推論為沈伯洋選市長的「死忠選民」，而當時北市罷免平均投票率未達6成，因此理論上光是這5個北市立委選區，沈伯洋拿個33萬票以上應該一點也不難。另外，2024年另三區民進黨的得票數為：第一選區吳思瑤9萬1,958票、第二選區王世堅11萬1,605票、第五選區吳沛憶6萬6,932票，這三區民進黨立委總得票為27萬0,495票。黃揚明強調，當然2024年立委選舉投票率破74％，理論上年底市長選戰不會這麼高，因此把這部分得票數打個9折約24萬票左右，「因此，沈伯洋得票的樓地板很可能是33萬＋24萬，約57萬票左右。（2022陳時中得票數43.4萬）」黃揚明表示，台北若以65％投票率計算，可能投出的總票數約130萬票，若沈伯洋能拿下57萬票，得票率約是43.8％，「這成績，不但遠遠超越『李應元防線』，更與2010蘇貞昌的得票率不相上下。只要沈伯洋能達成此一得票率，那麼蔣萬安當然就不可能跨越『馬英九障礙』，而沈就真的成為『近20年最強的民進黨台北市長候選人』了。」