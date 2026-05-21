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無黨籍立委高金素梅今（21）在立法院槓上行政院秘書長張惇涵，高金不滿行政院長卓榮泰上任僅2年，就有5件法案不副署，更嗆「你也不用回答了啦」，惹得張惇涵回嗆「如果備詢不回答，那我在這幹嘛」，高金素梅則不滿表示「你聽我講完好嗎？我們就事論事，我要講我的感受、我看到的，請你先不要回答」。立法院內政委員會今審議行政院115年度總預算，高金素梅質詢時表示，稍早聽到張惇涵稱「執政團隊要全力以赴不只讓更多人覺得當台灣人很幸運，還要讓所有國民當台灣人很幸福」，但她要說的是，台灣人感到很焦慮，一點都不覺得幸福，覺得未來沒有希望，期望行政團隊不要自欺欺人。張惇涵隨即表示，「行政團隊不會自欺欺人」；高金聽聞秒表示，那你們離人民太遙遠，她在立法院，歷任行政院長儘管對立法院法案有意見，從來沒有不副署，現在卓院長才上任兩年，你們就有五個法案不副署，你也不用回答了啦。此話一出，張惇涵秒回嘴稱，「如果備詢不回答，那我在這幹嘛」，高金則繼續說，你們不副署立法院、也不尊重通過法案，張則回應「立法院侵害行政權，行政權也有義務捍衛憲法憲政」，惹得高金表示，「你聽我講完好嗎？我們不要在這舌槍唇戰，你跟我沒有個人恩怨，我們就事論事，我要講我的感受，我要講我看到的，請你先不要回答」。張惇涵一度插不上嘴，但隨後還是趁空表示「我也是就事論事」，讓高金火大稱「請暫停一下，如果我們在這吵架這是最不好的示範」，隨後再繼續質詢。