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▲理想混蛋（如圖）推出首支台語創作曲〈總有一工〉，歌曲講述對於父母的感謝與孝順。（圖／何樂音樂提供）

樂團理想混蛋推出首支台語創作曲〈總有一工〉，由雞丁包辦詞曲創作，歌曲講述對於父母的感謝與孝順，讓他邊寫邊哭。團員過去曾是醫師、藥師，如今全員放棄穩定工作轉當全職音樂人，雞丁坦言當時同為醫師的姊姊一度無法理解，姊弟倆還在電話裡大吵一架；不過隨著團體發展得越來越好，姊姊也改而支持他，變成他的啦啦隊。理想混蛋由雞丁、阿哲、建廷以及可沛組成，4人皆是高材生，曾擔任醫師、藥師，如今全員離職並踏入歌壇，新歌〈總有一工〉像是獻給家人最深情的寄語，也是一份最真誠的自省。被問到轉職這過程中是否與家人有過衝突？可沛透露當初跟爸媽約定好，不跟家裡再拿錢、會好好孝順他們，希望可以獲得祝福；建廷則表示：「我們家不是走抗爭路線的，是默默關心，不會讓我餓死的路線。」畢業於台北醫學大學藥學系的阿哲透露，最後到要辭掉醫院工作的決定時，長輩們很放心也很支持，完全沒有跟家人在這題上吵過架。唯獨雞丁坦言當時離開醫院工作的時候，同樣是醫師的姊姊最擔心，甚至一度無法理解為何要放棄原本穩定且有意義的工作，離職前姊弟倆還在電話裡大吵一架。不過，隨著團體發展得越來越好，雞丁分享姊姊的態度也出現改變：「看見我的努力和成就，變成了我的啦啦隊，總會到場支持我們的演唱會。」日前理想混蛋登上台北小巨蛋開唱，姊姊和爸爸、媽媽都一起出席，事後還在社群上吐露心情，表示終於理解他的選擇、看見他們用音樂療癒大家的美好。新歌訴說對於父母的感謝與孝順，雞丁透露創作初期把demo分享給爸爸媽媽聆聽時，他們當下聽到後就感動落淚，也明白了這首歌蘊含的心意，雞丁從一位「囡仔」變成了能夠獨當一面的大人，媽媽感動表示：「這首歌就像是一份溫馨的母親節禮物。」