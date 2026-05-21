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輝達今（21）日凌晨美股盤後公布2027財年第一季財報，進行電話會議，面對外界好奇，AI代理應用擴大後，CPU銷售量是否可能超越GPU，輝達執行長黃仁勳強調，CPU與GPU並不是彼此取代，而是分工互補。黃仁勳指出，AI代理由排程框架與模型組成，其中CPU負責輸入輸出、任務調度、記憶體管理與工具調用，例如瀏覽器、編譯器等；GPU則負責核心推理、模型運算與生成工作。換句話說，未來AI代理愈普及，CPU與GPU的需求都會同步被帶動，而不是CPU搶走GPU生意。他進一步表示，未來全球將出現數十億個AI代理，每個AI代理都可能呼叫工具、建立子代理，這些子代理背後仍需要GPU進行推理，也需要CPU負責調度。因此，在AI代理時代，CPU需求屬於新增成長動能，而不是從既有GPU業務中分流。輝達也把新一代Vera CPU視為重要成長引擎。黃仁勳說明，先前提到的近200億美元CPU營收，指的是獨立Vera處理器收入，並不包含Vera Rubin系統內的搭配銷售。Vera主要有四大應用，包括與Rubin GPU組成Vera Rubin系統、獨立CPU銷售、整合儲存軟體堆疊，以及支援安全、運算隔離與機密運算等需求。其中，Vera Rubin系統採取每1顆Vera CPU搭配2顆Rubin GPU的設計，顯示輝達未來並不只是銷售單一晶片，而是把CPU、GPU、網路與軟體整合成完整AI平台。黃仁勳表示，Vera是專為AI代理打造的CPU，對應的關鍵指標不再只是傳統「每核心成本」，而是AI時代更重視的「每美元可產生多少token」。從市場規模來看，輝達認為Vera CPU將打開一個規模達2000億美元的新市場。黃仁勳在會中也提到，除Blackwell與Rubin產品累計營收目標外，Vera獨立CPU業務、前沿AI模型市占提升，以及低延遲應用產品線，都將是輝達後續成長來源。輝達財報也延續強勁成長，2027財年第一季營收達820億美元，年增85%、季增20%；資料中心營收達750億美元，年增92%、季增21%，主要受惠Blackwell架構需求強勁。公司也預期，第二季營收將達910億美元。此外，Vera Rubin預計在2026年第三季開始量產出貨，第四季放量，明年首季規模再擴大。輝達指出，Vera Rubin推論效能較Blackwell提升35倍，目前客戶訂單需求強勁，長期放量速度有機會超越GB300。