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啦啦隊女神舒子晨與排球好手許美中結婚3週年，日前許美中在球賽中膝蓋不慎遭受重傷，當場被緊急送往輔大急診，隨後轉往林口長庚醫院開刀治療。面對突如其來的考驗，舒子晨二話不說推掉所有工作，在醫院24小時的貼身照顧一週，還在病房跳舞，希望減輕老公的痛苦。現在許美中已出院返回家中休養，舒子晨接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，以前她得諾羅病毒上吐下瀉、無法控制大便時，是許美中為她把屎把尿，「以前是他照顧我，這次換我『加倍奉還』給他。」高壓的病房照顧生活雖然辛苦，但許美中動完手術第一天醒來，就看著愛妻告白：「老婆，謝謝你照顧我，如果沒有你的話我不知道該怎麼辦。」讓舒子晨覺得一切都值得。舒子晨表示，自己曾得過嚴重的諾羅病毒，瘋狂上吐下瀉，甚至在睡夢中不自覺把床單搞得一塌糊塗。當時舒子晨內疚到只想睡地板，沒想到許美中直接將她「公主抱」回床上，溫柔說：「你幹嘛睡地上？床單髒了我再洗就好。」 隨後還默默去手洗她弄髒的褲子。把屎把尿的恩情讓舒子晨至今點滴在心頭，堅定表示：「我們互相扶持，他娶對人，我也嫁對人。」回憶起老公受傷當天，舒子晨表示，自己其實是在家看比賽轉播，沒想到親眼目睹老公受傷倒地的那一幕，「他腳落地的那個姿勢，很像恐怖片裡面才會有的，看完真的眉頭深鎖。」 嚇壞的她立刻轉身換衣服出門，抓了健保卡就往醫院衝。雖然當下逼自己保持冷靜，但因為重播畫面視覺衝擊太大，舒子晨坦言：「我回家後連續做了三、四天的噩夢，都夢到出門玩旁邊有人腳斷掉、一直噴血這類的噩夢，真的太可怕了。」因為許美中剛開完刀無法自行下床，上廁所、吃藥、拿東西都必須依賴旁人，舒子晨開啟了24小時貼身看護模式，連睡覺都只能窩在醫院極難睡的陪病床上。許美中身高190公分、體重90公斤，身材168公分的舒子晨，每天還要硬推輪椅帶老公去外面曬太陽，她幽默自嘲：「我以前錄影《最強的身體》推過100公斤的雪橇推不動，現在推90幾公斤的老公居然推得動。我覺得我不是在推輪椅，我是在推雪橇，完全是用愛在推動。」現在老公回家休養，舒子晨表示，至少回家可以先好好睡一覺了。