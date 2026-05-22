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蔡依林全韓文演唱〈Always〉 靠耳空記憶法背歌詞

歌后蔡依林畢業於輔仁大學英國語文學系，不只英文實力有目共睹，韓文學習似乎也難不倒她，近日一段她用全韓文翻唱宋仲基、宋慧喬的定情作《太陽的後裔》插曲〈Always〉舊畫面再度被翻出。當年她是靠著自創的「空耳記憶法」直接開唱，標準發音讓不少網友驚呼：「不說還以為Jolin韓文已經6級滿等。」蔡依林2017年在上海舉辦粉絲見面會，當天除了演唱自己的經典歌曲，也翻唱張惠妹、韋禮安等人的作品，其中最讓粉絲驚喜的，就是她突然挑戰全韓文演唱宋仲基、宋慧喬主演的《太陽的後裔》插曲〈Always〉。她透露自己那段時間正在倫敦參加蛋糕比賽，身心狀態一度低潮，而〈Always〉成了陪伴她的重要歌曲，因此特別想唱給粉絲聽。影片中，蔡依林全程以韓文原詞演唱，發音相當標準，現場粉絲也立刻跟著大合唱。但她其實不會韓文，都是靠「空耳（利用諧音將聽到的外國語，改編成發音相近的母語詞彙）」硬背歌詞，尤其歌詞中的「그대를 바라볼 때면 모든 게 멈추죠（每當我望向你，一切都停止了）」，她竟然用諧音記成「褲帶怒爸拉」，超鬧記法讓粉絲笑翻。從當時流出的片段也能發現，蔡依林有幾句韓文歌詞明顯唱得卡卡的，像是「我的心也認定你了」、「就算只是短暫停留」等段落，一度還零零落落接不上，讓不少粉絲猜測，應該是她當下突然看不懂自己寫的空耳筆記，才會短暫當機，意外成為超可愛名場面。其實蔡依林一直都是資深韓劇迷，過去曾公開分享追過《二十五，二十一》、《如蝶翩翩》、《愛的迫降》等韓劇，2016年看完電影《屍速列車》後，更徹底迷上孔劉，當時還直接喊對方是「老公」，展現十足迷妹本性。