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行政院會今（21）日討論《人工智慧基本法》施行規劃、《AI人才方舟計畫》及《AI產業人才認定指引3.0》，宣布將正式成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長卓榮泰擔任召集人，同時要求國科會規劃提報「國家人工智慧戰略特別委員會」並併入綱領，作為未來政府推動AI發展的重要依據。為建構人工智慧發展與應用的良善環境，「人工智慧基本法」已於今年1月14日公布施行，行政院今天討論國科會《人工智慧基本法施行規劃》、教育部《AI人才方舟計畫》及數發部《AI產業人才認定指引3.0》。卓榮泰表示，行政院將正式成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由他擔任召集人，全面協調、推動及督導全國人工智慧事務。同時，國科會將統籌研擬我國首部「國家人工智慧發展綱領」，並提報戰略委員會審議，在追求技術創新的同時，確保產業發展、社會福祉與人權保障。卓榮泰表示，請各部會及地方政府依據規劃期程，推動下列三項法定應辦任務，包括：（一）各級政府機關應於今年7月完成公務使用AI的風險評估，並於一年內完成內控管理規範訂定；（二）跨部會推動AI教育、人才與基礎建設等共通事項，並由數發部推動AI風險分類框架及驗證工具與健全資料治理法制；（三）各目的事業主管機關務必於2028年1月前，就主管領域的AI應用風險，訂定管理規範與產業指引，並完成法規調適或改進行政措施。卓榮泰指出，請國科會善盡統籌之責，規劃提報「國家人工智慧戰略特別委員會」並併入綱領，作為未來政府推動AI發展的重要依據，他並期勉各部會全力以赴，在風險管理與保障人權的前提下，致力實現「以科技立國、以人才強國」的目標，帶領台灣成為安全、可信任的AI人工智慧之島。