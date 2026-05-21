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排球選手許美中日前在球賽第二局後段不慎重傷，造成膝蓋韌帶斷裂，緊急開刀治療。在啦啦隊老婆舒子晨一個禮拜無微不至的貼身照顧下，終於在今（21）日順利出院返家。舒子晨接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，雖然已經回家休養，但傷口其實還沒拆線，預計兩週後回診，醫生判定至少需要休養9個月，舒子晨有金牛座的堅強，已做好長期抗戰的心理準備。舒子晨也表示，她是那個不能倒下的人，因為家裡還有狗狗也要她照顧。舒子晨表示，開刀完醫生保守評估加上後續的物理治療復健，許美中最晚大概需要9個月的時間才能重新回到球場，「因為開刀受傷，他大腿的肌力什麼的都要重新訓，受傷的韌帶也需要時間讓它恢復彈性，這是一場耐力賽。」漫長的復健期對運動員來說無疑是巨大的心理打擊，舒子晨表示，老公剛受傷時很沮喪，「因為他受傷的那陣子，剛好是他身體狀況最好的時候，而且上場的那一局其實是贏的。」突如其來的重傷，讓許美中在病床上忍不住沮喪嘆道：「怎麼會這樣？真是命運捉弄人。」覺得自己運氣很不好。幸好舒子晨一路上給予滿滿的正能量，不斷開導他，甚至還在病房跳舞，讓許美中心情慢慢變好。「雖然回老家後比較舒適，但對我來說，只是從醫院長照變成居家長照。」舒子晨表示，因為老公現在沒辦法開車，這9個月無論是去醫院、去復健，都得靠她一個人當司機、搬東西。幸好，他們在社區做人成功，鄰居非常給力，經常幫忙買飯、拿包裹，讓她很感謝。而這週六舒子晨也將正式重返工作岗位，下週開始進棚錄影。她對老公的運動員體質也很有信心，認為一定會復原得比一般人快，應該不需要到9個月。舒子晨也表示，夫妻倆相互扶持，可以很快度過這段日子。