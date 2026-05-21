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曾為台灣未來焦慮 楊双子：我選擇相信文學的力量

突破英語世界框架 譯者金翎談台灣文學的國際挑戰

獻給已故妹妹 尋回「失落的歷史」

作家楊双子與英文版譯者金翎憑19日藉著《臺灣漫遊錄》榮獲布克國際獎（International Booker Prize）。楊双子表示，希望有朝一日這本獲獎的作品也能在中國出版，並藉此開啟關於「台灣人民想要的未來」的對話。布克國際獎是在倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）頒獎典禮上頒發的頂尖文學獎項，旨在表彰從世界各地翻譯成英文的小說作品。今年適逢該獎項成立10週年，而《臺灣漫遊錄》是史上第一部從華語翻譯並榮獲該獎的作品，41歲的楊双子也成為首位摘下使殊榮的台灣作家。《臺灣漫遊錄》是以1930年代日本統治下的台灣為背景，描寫虛構作家青山千鶴子遊歷台灣的故事，內容圍繞她在台灣的旅行、美食探索，書中追隨千鶴子在這個殖民地邊陲的旅遊與美食冒險，並刻劃了她與台灣本地隨行翻譯王千鶴之間發展出的親密情誼。評審團主席布朗（Natasha Brown）表示：「這是一部令人驚喜、且或許與表面上看起來截然不同的作品。」她盛讚，這部小說「達成了不可思議的雙重成就：它既是一部成功的浪漫小說，也是一部敏銳的後殖民小說。這是一部迷人且展現內斂世故的精彩小說。」儘管《臺灣漫遊錄》屬於歷史小說，但書中探討的權力失衡與文化抹除等議題，至今仍與當代台灣社會息息相關。楊双子20日接受法新社專訪時坦言，自己曾無數次對台灣未來感到焦慮，也曾懷疑透過文學發聲是否過於緩慢。她表示，「我常常會擔心，也經常覺得或許我應該發表政治聲明，或是參與其他形式的倡議行動。」但她最終仍決定將信念寄託於文學，「身為一名小說家，我選擇相信文學的力量」。這本小說於2020年以中文出版後，在台灣廣受好評，但至今尚未在中國發行。對此，楊双子表示，如果《臺灣漫遊錄》能夠被中國讀者閱讀，「我認為我們會有機會對話並交流」，也能讓更多中國人理解「台灣人想要怎樣的未來」，而這樣的未來可能與部分中國人的想像不同。楊双子指出，希望這本書能成為華語世界的榜樣，展現在台灣這樣的一個自由民主的國家，一個她能公開出櫃的國家，人們可以一同攜手完成目標。譯者金翎則認為，相較於香港等英國前殖民地文學作品，台灣文學與其殖民歷史在英語世界中仍較少受到關注。她表示，台灣作品要被翻譯成英文、出版並獲得國際認可，一直都是艱鉅挑戰，因此這次得獎對她而言意義重大。《臺灣漫遊錄》獲獎消息在社群媒體上也引發台灣讀者熱烈迴響。許多人認為，對經常因兩岸緊張情勢而登上國際新聞版面的台灣而言，這是一個重要時刻。不過楊双子認為，作品中所描繪的普世主題與台灣美食，也可能是打動海外讀者的原因之一。她表示，自己將旅行、鐵道、美食與女性友誼等喜愛元素融入作品，希望能將這份熱情傳遞給讀者。楊双子也透露，她將這部描繪鮮活女性角色的作品獻給已故妹妹。她認為，《臺灣漫遊錄》不只是保存台灣過去的作品，也是為台灣未來而寫的小說。她表示，「歷史有時會短暫消失，會變成一片空白。但只要有後人願意去探尋，我相信歷史將會完整。」並呼籲世界各地讀者，「我們可以去尋回那些曾失落的歷史，尋回我們母親的聲音、祖母的聲音，而這些都必須由我們自己去找回來。」