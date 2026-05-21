日本知名聲優經紀公司「賢Production」今（21）日公告，旗下聲優、曾替《我的英雄學院》角色「黑霧」配音的藤原貴弘，於2026年5月14日逝世，享年43歲，經紀公司未公布死因，不過藤原貴弘的葬禮已由家屬遵照其遺願，於近日低調舉辦完畢。
藤原貴弘出生於1982年7月15日，自2010年起展開聲優生涯。擁有低沉且具辨識度的渾厚嗓音，多年來活躍於多部知名動畫與遊戲作品中，其中最為人所知的角色，便是人氣動畫《我的英雄學院》中「敵聯合」的核心幹部「黑霧」。
「賢Production」官網個人介紹寫道，藤原貴弘「是個直到現在還是沒辦法戒掉電玩，常常玩到廢寢忘食的大叔」、「徹底的室內派，持續努力讓自己不用出門」、「可能因為外型跟聲音的關係，常被人覺得不像反派而是根本壞人，但其實覺得自己滿可愛的」，如此樂天的個性卻早逝，讓粉絲相當不捨。
事實上，藤原貴弘的健康狀況此前已亮起紅燈。在2025年時，動畫《王者天下》官方就曾宣布他因「健康因素」不得不辭演「關常」一角，外界普遍推測其離世與長期抗病有關。提醒大家宅在家的同時還是要出門走走、運動跟曬太陽。
藤原貴弘（ふじわら たかひろ）小檔案
■出生地： 日本宮崎縣
■生日： 1982年7月15日
■年齡： 43歲
■血型： A型
■職業： 聲優、旁白
■所屬事務所： 賢Production
🟡代表角色
■黑霧《我的英雄學院》
■根武谷永吉《黑子的籃球 第三期》
■傑洛姆·基茲巴特《BLEACH 千年血戰篇》
■關常《王者天下》
■大門五郎《拳皇 XIV》
■亡靈（Revenant）《Apex 英雄》日文版
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事實上，藤原貴弘的健康狀況此前已亮起紅燈。在2025年時，動畫《王者天下》官方就曾宣布他因「健康因素」不得不辭演「關常」一角，外界普遍推測其離世與長期抗病有關。提醒大家宅在家的同時還是要出門走走、運動跟曬太陽。
■出生地： 日本宮崎縣
■生日： 1982年7月15日
■年齡： 43歲
■血型： A型
■職業： 聲優、旁白
■所屬事務所： 賢Production
🟡代表角色
■黑霧《我的英雄學院》
■根武谷永吉《黑子的籃球 第三期》
■傑洛姆·基茲巴特《BLEACH 千年血戰篇》
■關常《王者天下》
■大門五郎《拳皇 XIV》
■亡靈（Revenant）《Apex 英雄》日文版