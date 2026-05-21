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台中市長參選人、立法委員何欣純今(21)日前往大雅市場掃街拜票，逐攤向攤商與市民鄉親熱情問候。拜票過程中，何欣純注意到攤商正忙著挑揀台中夏季特有的古早味食材「麻薏」，隨即與一旁的民眾聊起台中作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」榮獲2026年「國際布克獎」的喜訊。她讚許這不僅是台灣文學首次獲得此項國際最高肯定，更成功讓世界的目光聚焦於台中的飲食文化。何欣純表示，「臺灣漫遊錄」一書奪得國際布克獎，同為台中人感到無比光榮。她指出，作者楊双子在作品中細細描繪了許多台灣飲食與台中的生活記憶，而「麻薏湯」正是最 county 具台中特色的夏季限定飲食。何欣純分享，自己從小就熱愛這一味，先前也曾在社群上向網友介紹麻薏的繁複料理過程：採摘後須經過反覆搓揉清洗以去除苦澀，再加入地瓜、魩仔魚等食材一同烹煮，才能成就一碗苦甘消暑、濃稠滑潤的夏日聖品。她感性表示：「麻薏湯不只是一道美食，更是屬於台中的集體記憶。」何欣純強調，楊双子的獲獎證明了台中的在地飲食特色能透過文學書寫走向國際，這就是最好的城市宣傳。今上午的市場掃街行程，何欣純在市議員蕭隆澤、周永鴻，以及大雅區上雅里里長暨議員參選人陳映辰的陪同下，亦前往大雅當地的信仰中心「永興宮」參香祈福；下午則將馬不停蹄前往北屯區「新一點利黃昏市場」，持續深入基層、傾聽地方心聲。