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▲泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西（右）的婚事籌備中，深受各方矚目。（圖／美聯社／達志影像）

▲崔維斯凱爾西因為和泰勒絲交往，知名度大增，也接到節目主持的邀約，目前個人財產約為9000萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（如圖）雖然很會賺錢，也有傲人的財富，卻沒有想要被別人瓜分自己的財產，懂得要保護自己。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲的婚禮積極籌辦中，最重要的步驟之一，就是談婚前協議。她據估計有高達20億美元（約合台幣630.6億）的驚人財富，絕對要防止因婚變而遭到瓜分，她的未婚夫崔維斯凱爾西也有9000萬美元（約合台幣28.4億）的身家，也想自我保障。有趣的是，美國各地對於婚前協議的嚴格程度不一，兩人據稱已排除在娛樂界的大本營—加州簽署，因為美國各地對於婚前協議規定都不同，過去史蒂芬史匹柏、梅爾吉勃遜都曾付出至少1億美元的贍養費，讓加州成了藝人們格外謹慎、小心的地區。泰勒絲被《富比世》列入身價超過10億美元的富豪名單，財產明顯高過崔維斯凱爾西，若兩人的婚姻走不下去，又沒有嚴格的婚前協議，財產分配上很容易吃虧，她當然會需要先設防。根據專門報導明星與名流八卦的TMZ，排除加州之外，她和崔維斯還有5個地方可以選擇，目前尚未決定，還在嚴選當中。這5地包括泰勒絲有豪華別墅的羅德島州、崔維斯有房子的堪薩斯州、他所屬的美式足球隊所在地密蘇里州、和泰勒絲都很有淵源的紐約州與田納西州，這之中被認為首選的是羅德島州，至於紐約州因為法官會嚴格審核，有時候甚至能夠讓婚前協議失效，是條件最不理想的地方。堪薩斯州則是第2好的選擇，因為當地法庭對於婚前協議很友善，法官沒有紐約州那麼積極，判案模式也容易推測、較好掌控。美國各地對於婚前協議不只規定不一，婚前協議的簽署地點更加重要，就算夫妻婚後定居在某一地區，若與婚前協議簽訂地點不一致，也是會按照婚前協議簽訂地點的規定來處理。娛樂界有不少人住在加州，過去史蒂芬史匹柏、梅爾吉勃遜都曾付出至少1億美元的贍養費，讓加州成了藝人們格外謹慎、小心的地區。有些人認為婚前協議是感情殺手，彷彿對這段婚姻毫無信心，看過了不少沒簽訂婚前協議、離婚時爭產撕破臉的慘痛教訓，泰勒絲與崔維斯凱爾西絕對會在這件事情處理妥當之後，才步入結婚禮堂，因此兩人雖在婚禮籌備的階段，對於婚前協議仍然不馬虎，光是在5個地點裡考慮，就到現在都還沒有答案。