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啦啦隊女神舒子晨近日在醫院照顧重傷老公許美中的影片在網路上瘋傳，影片中，她身穿樸素居家服，在病房內大跳性感熱舞，甚至一路跳到隔壁房病友面前，還有病友前來詢問能不能一起合照，苦中作樂的幽默行徑在網路上爆紅。舒子晨接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，原來搞笑背後藏著滿滿的洋蔥，生性樂觀的她，甚至敲碗希望能找到醫院當親善大使：「我想當大人的『紅鼻子醫生』，用跳舞帶給病友歡樂！」舒子晨表示，一開始在單人病房拍熱舞Reels，純粹是因為陪病時間太長、老公睡著後自己不能離開又太無聊，才決定找點事情自己娛樂自己。最新拍攝的影片中，許美中手裡拿著的用過尿壺，直接變成應援老婆跳舞的道具，她還開玩笑虧老公：「我都說你這罐滿出來的尿壺，像是金色的啤酒。」舒子晨在病房跳舞的歡樂能量，竟然意外療癒了整層樓的病友。舒子晨表示，對面病房一位住院28天病患，因為很喜歡舒子晨，家人特地跑來幫求合照，舒子晨大方反問：「那要順便看跳舞嗎？」甚至隔壁房剛開完刀病友家屬也私訊求合照，但爆笑提出請求：「有沒有嚴肅一點的舞蹈？因為我太太剛開完刀，如果看妳跳舞笑的話，肚子傷口會很痛！」舒子晨也真的乖乖用最嚴肅的表情跳給對方看，娛樂效果十足。歷經這次陪病，舒子晨有感住院時往往令人心情低落，耳邊也都是醫療器材冰冷的聲音，剛好上週13日是護理師節，她盛讚長庚護理師溫柔又辛苦，她靈機一動想到：「小朋友生病有紅鼻子醫生（小丑醫生）可以看，大人沒有啊！我很想問醫院需不需要舞蹈表演？我很願意去護理站大跳一波，把氣氛拉到最高。」在最新影片裡，舒子晨嘗試邀請醫護人員共舞，長庚骨科楊醫師參與了，她表示這是一個好的開始，希望之後有機會到病房跳舞，「生病已經很辛苦了，希望不管在什麼地方，都能用自己的開心去影響周遭的人，帶給大家忘記痛苦的力量！」