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疑美親美？洪智坤：二分法太粗糙

美國總統川普於美東時間20日鬆口，稱願與中華民國總統賴清德對話，但未透露時間點；對此，陳菊前幕僚、政治評論員洪智坤表示，這件事表面上看是美台關係正向發展，但這更像是一場多重壓力下的談判訊號，可能是支持，也可能是施壓或是軍售，甚至是美中談判的一部分，台灣要高度警覺。洪智坤今（21）日在臉書發文示警，川普釋出與賴清德通電話的消息（或雙方代表可能通電話），值得台灣高度警覺。這件事表面上看，是美台關係正向發展；但放到川習談判、美中貿易、中東局勢、俄烏戰爭與印太安全的格局來看，它更像是一場多重壓力下的談判訊號。洪智坤指出，剛剛結束的川習會，看似有波音、貿易休戰等成果，但真正核心的問題，包括科技封鎖、台灣、南海、伊朗（荷莫茲海峽）與俄烏，都沒有任何進展，「當川普在其他戰場拿不到北京的實質讓步，台灣就可能被川普拉高成為對中國施壓的槓桿。另外，川普和普丁先後到北京，這就是台灣最需要冷靜面對的地方。」洪智坤認為，將台灣的國際空間簡化成「相信美國」或「疑美論」，這些對台灣一點好處都沒有好像只要提醒美國也有自身利益，就是疑美，只要強調民主同盟，就代表安全無虞，這種二分法太粗糙，也太危險。洪智坤強調，成熟的國家戰略，既不天真親美，也不情緒反美，而是清楚知道：美國會幫台灣，但美國首先服務美國利益；中國會壓迫台灣，但中國也在計算要付出什麼代價。台灣真正能依靠的，不只是別人的承諾，而是自己有沒有準備好，在談判桌外仍然保有主體性與發言權。洪智坤表示，川普和賴清德通電話（或雙方代表通電話），可能是支持，也可能是施壓；可能是軍售，也可能是美中談判的一部分。台灣不能只看表面溫度，而要看背後複雜的成因。國際政治沒有永遠免費的保護傘。台灣要爭取盟友，但不能把國家的命運完全交給他國的善意。真正的安全，是把國防、外交、經濟、社會韌性與談判能力都準備好。他最後總結：台灣不能只期待被保護，「台灣必須讓自己成為不能被輕易交易的國家」。