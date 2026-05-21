馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）今日正式提交上市申請，這次公開募股（IPO）可能創下華爾街史上最大規模。未料，美媒華爾街日報昨日更驚爆，全球人工智慧巨頭之一的OpenAI準備未來幾天提交首次公開募股（IPO）申請文件，最快22日提出申請，目標是最快於9月上市。

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根據華爾街日報與CNBC等多家媒體引述消息人士報導稱，OpenAI在最新一輪融資中，被私募投資者評估估值超過 8500 億美元，目前正與包括高盛和摩根士丹利在內等銀行合作，準備在未來幾天或幾週內秘密向監管機構提交申請。

OpenAI 的發言人在聲明中提到，作為公司治理的一部分，他們將定期評估一系列策略選擇。

CNBC指出，OpenAI 一直在準備最快於今年第四季進行 IPO。OpenAI 財務長弗里爾（Sarah Friar）上個月曾對今年是否能IPO表達悲觀態度，也不願對具體的時間表發表評論。

路透報導，IPO 研究機構IPOX 副總裁Kat Liu認為，選擇在接近 SpaceX IPO 的時間點提出申請，可以分散外界對 OpenAI 的審視壓力，也讓公司有機會講述自己的故事。「同步申請也迫使投資組合經理人把兩家公司放在一起比較評估。」

值得注意的是，馬斯克與OpenAI創辦人奧特曼的官司稍早才出爐，馬斯克於 2024 年對 OpenAI 提告，指控 OpenAI 違背當初「為全人類利益發展 AI」的非營利承諾，轉而追求商業利益。他聲稱自己2015年曾向 OpenAI 投入約 3800 萬美元資金。

美國加州奧克蘭聯邦法院周一駁回馬斯克提起的訴訟，陪審團認定他提告太晚，超出法律追訴期。這項裁決對馬斯克造成打擊，也為OpenAI今年啟動IPO正式鋪路，同時也讓兩人的競爭將一路戰到華爾街金融市場上。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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