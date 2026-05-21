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▲花防部攜手101家在地業者深化軍民合作，指揮官黃超政主持簽約儀式並致詞感謝商家們支持。（圖／記者莊全成翻攝）

▲合作簽約儀式共計有101家友善商家參與簽署。（圖／記者莊全成翻攝）

▲東大門福町夜市黃家明主委，感謝花防部以實際行動力挺地方，未來也將秉持這份精神支持國軍，成為國軍後盾。（圖／記者莊全成翻攝）

為深化軍民合作機制，推動「全社會防衛韌性」，陸軍花東防衛指揮部今（21）日舉辦「友善商家合作簽約儀式」，由中將指揮官黃超政主持。此次共有花蓮在地麗翔酒店等101家優質業者共同參與，服務內容涵蓋食、衣、住、行、育、樂等多元領域，展現地方產業支持國軍、攜手振興花蓮觀光與經濟的決心。指揮官黃超政表示，花蓮近年歷經0403地震及馬太鞍等災害衝擊，花防部官兵始終與地方鄉親站在一起，共同守護家園。他強調，國軍不只是駐守地方，更是地方的一份子；如今正值產業復甦關鍵期，透過與在地商家合作，希望由國軍帶頭消費，帶動人潮與商機回流，以實際行動支持地方發展，展現軍民一心的深厚情誼。黃超政進一步指出，「全社會防衛韌性」必須從平時建立，藉由完善的資源整合與合作機制，才能在災害或突發狀況發生時迅速發揮效能。此次101家友善商家加入，不僅象徵地方對國防工作的支持，也讓國軍與地方產業建立更緊密的夥伴關係，共同打造守護花東的堅實力量。此外，花防部也希望透過友善商家合作，提升官兵與眷屬福利，營造優質服役環境，增進部隊凝聚力與留營意願。此次合作創造軍隊、商家與地方三贏局面，未來花防部也將持續與地方攜手合作，共同守護家園、促進地方繁榮。