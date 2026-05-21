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民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前提無人機產業進駐宜蘭科學園區，但國民黨參選人吳宗憲陣營批，無人機製程容易產生「全氟及多氟烷基物質」（PFAS），容易增加罹癌及新生兒發育異常風險。經濟部產發署今（21）日澄清，無人機製程原則為設計研發、AI軟體控制，不涉及零件製造，且PFAS具有嚴格規範，不會造成汙染。PFAS包含上萬種人工合成化學物質的家族總稱，因其強韌的碳氟鍵，它具備極佳的防水、防油、耐熱與抗污特性，但也因極難被自然分解，又被稱為「永遠的化學物質」（Forever Chemicals）。國民黨縣長參選人吳宗憲競辦日前表示，林國漳所提出推動無人機進駐宜科，其製造過程中涉及之高風險化學物質，若缺乏完善配套，將大幅增加罹患癌症、肝臟受損、免疫力下降及造成新生兒發育異常的風險。產發署指出，無人機廠商的製程原則上包括設計研發、AI軟體控制、機殼組裝及系統測試為主；製程主要使用碳纖維材料、馬達、電池與電子板，多不涉及大規模零件製造。而包含高濃度 PFAS 的高風險合成或大量排放之部分無人機零件，皆須依《毒性及關注化學物質管理法》向主管機關申請核可並定期申報流向，且在特定區域生產，「並無包括記者會中所提之宜蘭科學園區。」另外，經濟部表示，行政院也核定「PFAS管理行動計畫」，包括經濟部、環境部、衛福部等14個部會，共同作好PFAS的管理及環境監測等，為人民健康把關。