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衛福部召開會議4點結論 醫療機構禁用密錄設備

多家醫美診所爆發針孔偷拍，地方衛生局啟動跨局處「反針孔稽查專案」。而衛福部醫事司統計，全國目前已查核720家，發現違規35家、又以新北最多，達到14家。另外，被裁處累計14家，多數處分停業6個月。對於醫美偷拍案延燒，衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪時說明，目前全國累計查核720家，查完發現違規35家、新北市是最多，有14家；另外桃園6家、高雄5家、台北3家、台中3家、新竹2家、台南1家、彰化縣1家。已被裁處累計14家，劉玉菁提到，台北3家、新北3家、台中3家、高雄5家。處分部分，劉玉菁說，以醫療法108條裁處，各處50萬元罰鍰，多數處分勒令停業6個月。她表示，為了維持社會穩定，目前風險較高的醫美診所都先查核，接下來則會分階段，也會由行政院進行整體討論，待方向明確後下達各縣市。衛福部日前也邀集醫師公會全聯會、醫院協會、醫中協會、區域醫院協會跟社區醫院協會；還有基層醫療協會、基層醫師協會、基層診所協會等、美容醫學代表召開相關隱私會議。會後4點結論包括醫療機構禁止使用密錄設備、若基於公共安全理由，可在公共空間架設固定式錄影設備，但必須是正常監視設備，同時必須在明顯處公告；假設在醫療場域的低度隱私空間，如一般常規的診間，需要錄影應先告知病人，包括個資法應告知事項、資料存取等相關內容，並取得書面同意。在書面同意書部分，衛福部表示，未來會有相關規範，但細節部分則約需3個月時間，會再提供公版；但這3個月各家醫療院所都應以各家版本先行同意書。