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又有韓星被爆逃稅！以韓劇《今生也請多指教》、《我的出走日記》等作品，受到觀眾喜愛的演員李民基近日被國稅局盯上，要求他補繳高額罰金，對此他的經紀公司緊急發表聲明，強調他並非故意逃漏稅，而是與稅務機關對法人費用認定出現解釋差異，目前已完成所有補繳程序。根據韓媒報導，韓國國稅局最近對李民基和同公司演員李伊庚展開稅務調查，因為李民基曾在2021年成立一人企劃公司「M MORI（엠모리）」，稅務單位本次主要是查他的報稅方式，確認他是否把原本屬於個人的收入，改用公司名義去申報，這樣就可以用比較低的稅率來繳稅，最後確認後，國稅局要求李民基補繳一大筆稅金，掀起不少爭議。面對外界質疑，李民基所屬經紀公司Sangyoung ENT昨（20）日緊急發聲明澄清，表示李民基出道以來都依規定誠實報稅，沒有故意漏報或逃漏稅的情況，公司指出，這次被要求補稅，主要是因為公司在費用認列的標準上，和稅務機關的解讀不同，是雙方對稅法認知上有差異，而不是惡意逃稅。經紀公司也表示，會尊重國稅局的調查結果，也已經緊急補上稅款，並承諾未來會更嚴格管理財務與稅務流程，避免類似情況再發生，雖然捲入爭議，李民基的演藝工作目前未受影響，接下來將繼續參與新劇《陰間使者生命延長計畫》，並預計在下半年推出《Crash 2：憤怒之路》，後續動向受到關注。