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▲麝香貓為單獨活動之夜行性肉食性動物，多於傍晚後外出活動，因此白天被鏡頭拍到，實屬罕見。（圖／翻攝Threads＠taipei.feitsui）

昨（20）日，翡翠水庫官方開心在社群平台 Threads 上分享，原本用來掌握水庫周邊狀況的「鏡頭君」，竟意外拍到了台灣特有亞種「麝香貓」的可愛身影。畫面曝光後，隨即感動超過 2 萬名網友，紛紛大讚：「這種可愛的身影絕對不能消失！」翡翠水庫近日幸運記錄到二級保育類「麝香貓」在白天現蹤的珍貴畫面。麝香貓向來行蹤隱密、靈巧優雅，這次現身充分展現了自然生態的活力。麝香貓為單獨活動之夜行性肉食性動物，多於傍晚後外出活動，因此白天被鏡頭拍到，實屬罕見。對此，翡翠水庫認為，這不僅是一次偶然的發現，更是長期生態保育成果的象徵。翡翠水庫在穩定供水之餘，也為野生動物提供了安全的棲地，顯示出當地生態系的健康與平衡，更凸顯了水資源保護的重要性。不少台灣網友看到牠們美麗身影，也紛紛留言「白天不容易見到的動物，陽明山也有穩定的族群」、「看起來一臉大聰明」、「麝香貓超級可愛，但牠們也是犬殺的受害者之一，不要餵食浪浪也可以保護牠們」、「要好好珍惜我們的國寶小可愛」。事實上，台灣麝香貓為臺灣原生特有亞種，目前已被列為二級保育類動物。牠們主要分布於臺灣全島平地至海拔 1000 公尺左右的低海拔山區，在陽明山、雪霸、太魯閣、玉山及墾丁等國家公園，皆曾有出沒紀錄。根據台灣國家公園主題網資料，台灣麝香貓屬於「靈貓科」的「小靈貓屬」。在外觀形態上，其毛色呈黃褐色，胸腹部佈滿不規則的黑褐色斑點，背部則有數條整齊排列的黑褐色縱狀條紋。最明顯的特徵是尾部有 8 到 9 節黑白相間的環帶，因此又被稱作「九節貓」。牠們體重約 2 至 4 公斤，體型細長、體長約 50 公分。不論雌雄，麝香貓皆擁有可分泌特殊氣味的「麝香腺」，個體會將此氣味塗抹於活動範圍內，作為領域標示。此外，台灣麝香貓其實並不吃咖啡豆，牠們的主食是昆蟲。由於主要分布於低海拔地區，其棲地多因人為開發而破壞消失；台灣麝香貓仍