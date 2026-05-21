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▲M1A2T戰車使用120公厘砲彈。（圖／記者呂炯昌攝）

▲立院外交及國防委員會審查115年度中央政府總預算案。（圖／記者呂炯昌攝）

▲M1070重型裝備運輸車。（圖／記者呂炯昌攝）

陸軍以「銳捷專案」花費405億向美國購買108輛M1A2T戰車，綜合性能被視為「地表最強戰車」。不過，近期傳出缺料、妥善率問題，陸軍昨日邀請媒體參訪夜間戰備偵巡及重要目標防護操演，打破M1A2T戰車妥善率差、車身過重無法通過橋樑的傳聞。軍方高層今（21）日坦承，當初少買了12輛拖車頭，彈藥緩購、指管系統也不是美方原先的，另外還需配合國軍的陸軍指管系統。立院外交及國防委員會今日繼續審查115年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。陸軍今年提出48億元的戰車裝備案引發關注。國民黨立委馬文君表示，「這個很離譜！」，該案2019至2027年全案共需453億元，但本案原來僅核定405億元，質疑怎麼會多出這50億元，而且戰車全數到了後，才要多編50億元？要求國防部要交代。國防部官員解釋說，原始版的發價書是16.3億美元，合算台幣499億元，完成兩次發價書修訂，到2022年才修正為402億元。合於當時立法院的預算審查。對此，馬文君忍不住質疑，當初的發價書是499億元，立院編的是405億元，這麼多年，「才說我們還差50億元。」馬文君不滿說，這是藐視立法院，當初給立法院資訊是405億元，後來用減項、減量，把很多零附件拿掉，指管系統也拿掉，這違背了預算紀律，經過這麼多年，瞞著立法院，而審計單位也沒發現，如果立法院不付呢？現在要大家不得不把這50億元吐出來？顧立雄則回應說，這個有部分「緩購案」，沒有按照發價書增列預算案，他已經做出懲處。國民黨立委徐巧芯說，2019年美國軍售是20億美金，換算是600-640億元台幣，當初只列405億元，等於有235億元缺口，「具體而言，我們漏掉了什麼，你以後要怎麼補上？」曾任海軍司令的國民黨立委陳永康表示，對美軍購遇上匯率變動，台幣如果升值，賺到是國家的，但台幣貶值，軍種要另外提需求。國防部戰略規劃司司長黃文啟坦承，因為台灣縱深短淺，所以規劃買18輛重型拖車，時任國防部長嚴德發要求只要保留6輛，並把一部分彈藥列緩購項，「保留選購權，後續如果有預算再去買」。在去年他們發現沒有向國會專案報告的行政瑕疵，已針對參謀長以下業管人員行政懲處，並重新報案。美方不賣指管系統 將改用國產系統民進黨立委王定宇指出，M1A2T最厲害就是指管系統，可以「甲看乙打」，但是這個系統沒有跟著進來，現在才會有三台車打一個目標的問題。黃文啟說明，M1A2T原來的指管系統叫「旅及旅以下指揮系統」（FBCB2），並能與其他空中載台串聯，這是北約盟國標準配備，美軍不把整套賣給台灣，但最後協調是未來改用台灣國產的指管系統，但陸軍的指管系統也數度變動，所以還在處理。最後，主席陳冠廷表示，委員會同意凍結20億元，書面同意後使得動支。