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不甘被川普打臉！沈政男曝賴清德演說心機

賴清德1政策拼連任！沈政男：窩囊氣都可以扳回來

賴清德20日就職2周年，精神科醫師沈政男分析其演說，認為賴清德顯然對「台灣的未來，不能由境外勢力決定」這句話做了調整，把「敵對」兩個字拿掉，也偷嗆了川普，而如果0到18歲成長津貼的政策真的執行，2028的連任就不會有問題，「前面所受的這些窩囊氣都可以扳回來了」。沈政男昨（20）日在個人YouTube頻道中表示，川普打臉賴清德兩下，第一下是不准台獨、第二下是第二批軍售暫緩，於是賴清德想一想不甘心，又上前一步嗆聲，因為他知道只要2028能連任成功，到時候什麼都不怕、就可以往隱性台獨的路上繼續挺進。沈政男指出，賴清德在520談話一開始提到1996年30年前台灣人民無畏中國飛彈威脅，完成第一次總統直選，那一年是賴清德棄醫從政的第一步，當時岸飛彈威脅也可對照兩岸目前的緊張情勢。從1996年開始講是要提醒大家、也是自我砥礪，不會因為川習會講得那麼強硬、川普打臉，他就退卻。沈政男續指，從這段也可以理解賴清德不可能放棄台獨，不然搞了半天幾十年當上總統，如果不走台獨，讓其他人來當總統就好，而被川普打臉後，賴清德越想越不甘心，於是上前一步暗嗆川普，「台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架。」這邊他說「境外勢力」而非「境外敵對勢力」，就是讓美國知道賴清德有放軟身段，沒有繼續往台獨的方向去挺進；另一方面，沈政男分析，很多人沒看出來「短期利益綁架」就是在暗嗆川普，在暗酸為了美國自己的短期利益，川普就說了不想看到有人走向獨立、第二批軍售要暫緩。沈政男認為，賴清德演說前半部講得非常忍氣吞聲，還有點咳嗽，就是情緒沒有很爽快，但是到後半段就可以吐一口怨氣，因為講到了一個政見的亮點：0到18歲每個月要發5000塊，等於一個小孩子從出生一直到唸完高中可以領到108萬，這是一筆不小的補助，一定可以打動不少選民。沈政男直言，這個政策如果真的做下去，賴清德2028的連任就不會有問題，因為目前民調滿意度45%、連任機率是五五波。這個政策大利多是非常恐怖的，108萬一個人、18年大概要兩、三兆，只要這個政策成功、2028他繼續連任，「前面所受的這些窩囊氣都可以扳回來了」。