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國民黨團今（21）日召開記者會，指控無人機廠商碳基科技充斥「綠友友」，包括董座陳文宏、執行長謝沛文、董事洪耀南均和民進黨關係密切，更指該廠商一方面取得中科院1.5億標案，另一方面卻又領標案金額4倍的補貼。對此，碳基科技發出3點回應，稱從未取得任何補助案，立委未查證影射損害公司，已經委請律師保全證據，並保留法律追訴權。碳基科技說，部分立委於未提出具體證據、未經查證之情況下，即於公開場合影射本公司「靠關係取得補助」、「綠友友」等言論，已嚴重損害公司商譽與全體員工名譽；本公司已委請律師進行相關證據保全，並保留一切法律追訴權利，民主社會可以監督政府，也可以監督產業；但監督不應建立在影射、貼標籤與未經查證的指控之上。碳基科技續道，近三年主要專注於「銳鳶二型」相關製造與技術服務，陳董事長上任後，也僅延續既有「銳鳶二型」委製案。僅一案，何來「很多標案」之說？請相關立委具體說明：所謂「很多標案」，究竟是哪些標案？標案名稱為何？金額為何？履約內容為何？若無具體事證，就進行公開影射，形同對一家合法經營十九年的台灣企業進行抹黑與造謠。聲明更說，近期部分政治人物不斷以「綠友友」等標籤式語言，針對特定廠商進行政治操作。請問相關立委：「綠友友」的定義究竟是什麼？又是哪些廠商？為何特定點名碳基科技？是否所有無人機廠商都接受同樣標準檢驗？若無一致標準、無具體證據，僅選擇性針對特定企業進行攻擊，也難免讓社會質疑，是否存在政治操作與差別對待。