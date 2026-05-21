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台中市共享運具上路兩年半，便利背後卻衍生成新的交通亂象。市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達質詢指出，全市現有1,730輛共享汽機車，累計交通違規已突破5,000件，其中「違規停車」與「超速」就佔了66%。大量共享車輛長期佔滿商圈公有停車格，嚴重壓縮市民停車空間，質疑市府管理制度失控，要求落實源頭管理。張玉嬿表示，共享運具一向被視為綠色交通，台中市自112年9月開始營運，現有3家業者共投放1,500輛機車與230輛汽車。然而，一輛共享機車一天僅需繳約1元權利金，就能完全使用公有停車空間，業者並未自設停車場或指定特定服務區。張玉嬿指出，民眾頻頻向她陳情，在一中、逢甲、台中車站等熱門商圈周邊，經常出現「整排共享機車」霸佔公有停車格的奇景，一般市民騎車繞了三圈都找不到格位。張玉嬿說，全市管理與稽查共享運具的人力竟然只有1名。難怪面對業者超量投放、霸佔車格等違規營業行為，至今僅裁罰11件。她痛批，面對新型態交通亂象，市府源頭管理顯然嚴重不足，市府這樣不是在管理，根本是放生！議員共同呼籲，共享運具已不再只是綠色交通，而是公共空間分配與城市治理的問題。市府應從過去的「持續鼓勵擴張」，轉向「重視管理品質」，重新檢討總量限制、停放規範、公共成本與市民權益之間的平衡。台中市交通局表示，業者營運前均須向交通局提出申請，並規劃專屬服務區與儲車空間，並非可任意投放車輛。若業者未依規定妥善調度，或將車輛過度集中停放而影響市容與交通，市府將依「台中市共享運具經營業管理自治條例」進行裁罰。交通局強調，為強化共享運具的秩序管理，市府持續透過線上管理平台，加強查核運具的分布與停放狀況；同時也提醒民眾，使用共享運具仍應遵守交通法規，避免超速或違停，以維護自身安全與權益。