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今日半導體比軍工產業更重要

主張罷工引進「白領豁免」制度

韓國三星電子工會原訂5月21日至6月7日發動總罷工，但在最後關頭勞資雙方戲劇化發展地達成暫時協議，罷工危機暫時解除，將等待工會成員針對暫時協議進行投票。不過，有韓媒認為半導體業應比照軍工產業一般「去除罷工權」，強調在當今時代半導體不僅是普通的商業產品，更是建構人類文明不可或缺的必要手段。韓媒《朝鮮日報》主筆楊相勳今日以「半導體產業應像軍工產業一樣去除罷工權」為題，發文評論三星罷工風波。文中指出韓國憲法明訂從事主要軍工產業的勞動者，其罷工權可受限或不予承認，他們可以成立工會，與公司進行集體談判，但不能進行罷工。報導認為，憲法這樣的規定應會受到大多數國民認同，而在今日世界，軍工企業因罷工而停擺，和三星電子因罷工而癱瘓，「哪一種對國家和國民造成的打擊更為直接和嚴重？」答案不言可喻。報導強調，半導體不僅是普通的商業產品，如今更是建構AI這一新人類文明不可或缺的手段，也是韓國的核心戰略物資。這種情況下的「戰略」超越了經濟和管理層面，半導體比所有戰鬥機、飛彈、潛艦、戰車等「武器系統加起來都更重要」，只要有半導體，就等於有了製造武器系統所需的資金和技術。報導指出，三星和SK海力士這兩家企業的出口占韓國總出口的37％，佔韓國股市市值50％，「說這樣的產業在『防衛』國家，難道不對嗎？」報導呼籲對未來罷工增設「白領豁免」制度，即針對高薪者、專業人士的工時或加班費不設法律限制，報導批評許多三星電子工會成員「一年就能拿到相當於韓國人一生才能攢下的巨款，他們卻覺得還不夠」，還要威脅發動罷工，「這不應被視為低薪工會為生存權而進行的鬥爭，而應視為徹底的既得利益團體將國民經濟視為人質的國家威脅」。報導指出三星半導體的生產部門，今年人均年薪超過6億韓元，「難道非得為了要拿更多的錢而罷工嗎？」認為獲得這種待遇的人發動罷工，「不符合社會常識」、「超出了法律應該保護的範圍」。報導強調今日半導體產業的大繁榮，是受惠於AI時代的到來，「現在不是透過罷工來鬥爭的時候。為了在AI時代生存下來，我們必須與中國、台灣、美國的研究人員進行鬥爭」。