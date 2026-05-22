一名年僅 6 歲的女孩在父親過世後，繼承了約 1,500 萬元的遺產，原以為能支撐未來的教育費用，不料卻收到國稅局高達 5,000 萬元的遺產稅單。這種「繼承越少、繳稅越多」的荒謬現象，全因《遺產及贈與稅法》中的一項爭議條文。所幸，憲法法庭一項關鍵判決，救了那名小女孩。
🟡 小女孩的噩夢：為什麼繼承 1500 萬要繳 5000 萬？
這起案件的爭議點在於《遺產及贈與稅法》第 15 條第 1 項。根據該法規，受贈人在被繼承人（父親）死亡前 2 年內受贈的財產，必須併入遺產總額計算遺產稅。
在本案中，父親在病逝前曾將大筆財產（約數億元）贈與配偶（女孩的繼母），這筆贈與在法律上被視為遺產的一部分。然而，這筆巨款早已由繼母領走，女孩實際領到的僅有父親留下的 1,500 萬元。
但國稅局將贈與繼母的財產併入計算後，算出總遺產稅高達 5,000 萬元。由於女孩是法律上的繼承人，竟變成了要拿「領到的 1,500 萬去繳 5,000 萬的稅」，還倒欠國家 3,500 萬元。
🟡 律師點出關鍵：大法官終結「不公平稅制」
蘇家宏律師分析，過去這種案例常讓繼承人陷入絕境，除非選擇拋棄繼承，否則可能會背負一輩子的債務。大法官在「113 年憲判字第 7 號」判決中明確表示，該條文未考慮到「繼承人是否真的有拿到那筆錢」，導致稅額超過實際繼承所得，違反了憲法保障的平等權與生存權。
大法官裁定要點：
這項判決至今仍是法律界的指標。網友紛紛表示：「這是真正的正義」、「大法官救了那個女孩的人生」。律師提醒，雖然判決已出爐，但民眾在辦理繼承時，仍須主動釐清被繼承人死前 2 年內的贈與流向，若遇到類似「稅比遺產多」的狀況，必須及時主張憲法判決的精神。
🟡 專家建議：繼承前務必做好財產清查
雖然有了救命符，但法律程序仍須謹慎。蘇家宏律師建議：
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這起案件的爭議點在於《遺產及贈與稅法》第 15 條第 1 項。根據該法規，受贈人在被繼承人（父親）死亡前 2 年內受贈的財產，必須併入遺產總額計算遺產稅。
在本案中，父親在病逝前曾將大筆財產（約數億元）贈與配偶（女孩的繼母），這筆贈與在法律上被視為遺產的一部分。然而，這筆巨款早已由繼母領走，女孩實際領到的僅有父親留下的 1,500 萬元。
但國稅局將贈與繼母的財產併入計算後，算出總遺產稅高達 5,000 萬元。由於女孩是法律上的繼承人，竟變成了要拿「領到的 1,500 萬去繳 5,000 萬的稅」，還倒欠國家 3,500 萬元。
蘇家宏律師分析，過去這種案例常讓繼承人陷入絕境，除非選擇拋棄繼承，否則可能會背負一輩子的債務。大法官在「113 年憲判字第 7 號」判決中明確表示，該條文未考慮到「繼承人是否真的有拿到那筆錢」，導致稅額超過實際繼承所得，違反了憲法保障的平等權與生存權。
大法官裁定要點：
- 違憲認定： 現行條文將被繼承人贈與配偶的財產併入計算遺產稅，卻由其他未受贈的繼承人（如子女）負擔全數稅款，缺乏合理性。
- 救濟方向： 繼承人負擔的遺產稅，應以其「實際繼承到的財產比例」為限，不能讓後輩為了繳納「看得到吃不到」的遺產稅而破產。
這項判決至今仍是法律界的指標。網友紛紛表示：「這是真正的正義」、「大法官救了那個女孩的人生」。律師提醒，雖然判決已出爐，但民眾在辦理繼承時，仍須主動釐清被繼承人死前 2 年內的贈與流向，若遇到類似「稅比遺產多」的狀況，必須及時主張憲法判決的精神。
🟡 專家建議：繼承前務必做好財產清查
雖然有了救命符，但法律程序仍須謹慎。蘇家宏律師建議：
- 清查死前 2 年贈與： 透過國稅局調閱被繼承人的財產清單與贈與紀錄，確認是否有併入計算的財產。
- 評估限定繼承與違憲樣態： 雖然法律現已改為「限定繼承」，但稅務部分仍需律師協助，比對個案是否符合大法官判決的違憲保護範疇。