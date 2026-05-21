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她租25年！搬家困難 稱有優先購買權

▲租客認為搬家很麻煩，應該有優先購買該房屋的權利。（示意圖／家庭消費中心攝）

法律未規定租客有權先買 判決需搬離

租得夠久就有房子的優先購買權嗎？高雄有一位房東原本要把出租的房屋收回，但是租客都不搬走，更聲稱已經承租該房屋超過25年，擁有「優先承購權」。房東口頭告知、寄發存證信函等，租客還是不搬走，房東只能請法律協助，經過高雄地方法院法官審理後，認為房客不符合優先承購權條件，判處租客應該搬走，全案仍可上訴。根據判決書指出，高雄一位張姓房東將名下房屋出租給王姓女子多年，近期有把房屋收回來處置，在2025年2月底就口頭告知王女，租約需要終止，要把房子收回，並且在同年3月寄發存證信函通知，但王女都不願意搬走，房東迫不得已，只能提出告訴。王女認為，自己已經在該房屋住了25年以上，而且從來沒有積欠房租，自己應該要有該房屋的「優先承購權」。王女指出，已經住了這麼多年，搬家很不容易，房東要求她搬走並不合理，請求法官駁回房東的告訴。高雄地院法官審理後認為，租賃若沒有規定期限，房東、房客可以隨時終止契約，該案件雙方的租賃契約沒有規定租賃期限，所以張姓房東可以隨時終止租約、請求租客搬離，王女雖然稱有「優先承購權」，不過根據《土地法》規定，「共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購」，另外《民法》也有「租用基地建築房屋，出租人出賣基地時，承租人有依同樣條件優先承買之權。」該案件只是單純的住宅房屋租賃，房東、房客並沒有「分別共有」或是「公同共有」的關係，該房子也不是租用基地建築房屋，所以沒有優先承購權，因此法官判決，房客王女應該搬離租屋，並且返還房屋，全案仍可上訴。