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泰國與柬埔寨邊境爭議持續之際，最新民調顯示，越來越多泰國民眾傾向支持以和平與外交方式化解雙邊緊張局勢，而非讓衝突持續升高。這份調查反映出，在區域安全與民族主義情緒交織下，泰國社會對長期對抗可能帶來的經濟與社會代價，正出現更明顯的憂慮。根據泰國公共政策研究機構「101 Public Policy Think Tank」（101 PUB）發布的最新民調，多數受訪者認為，政府應優先透過談判、外交協商與雙邊合作機制，處理泰柬邊境爭議，而非採取進一步升高對立的措施。相關調查結果已由泰國媒體《The101.world》刊出。調查指出，許多受訪民眾擔心，若兩國緊張關係持續升溫，恐對貿易、觀光、邊境居民生活以及東協（ASEAN）區域合作造成長遠衝擊。因此，相較於強硬路線，更多民眾支持政府維持區域穩定與和平對話。研究人員表示，民調結果顯示，泰國社會對邊境衝突的態度，並不僅停留在民族情緒層面，也越來越關注實際經濟與民生影響，尤其在全球與區域局勢充滿不確定性的背景下，民眾更傾向避免新的地緣政治風險。調查同時顯示，不少受訪者支持透過現有雙邊機制解決邊境問題，包括泰柬聯合邊界委員會（Joint Boundary Commission，JBC）等正式協商平台，以處理兩國尚未完全劃定的邊界爭議。這份民調發布之際，泰國與柬埔寨仍持續就邊境管理與相關協議執行進行協商。過去一年，雙方在部分爭議地區曾出現軍事摩擦與緊張情勢，引發外界對衝突升級的擔憂。柬埔寨政府過去多次表示，支持依據國際法、歷史條約與既有雙邊協議，以和平方式解決爭端；泰國方面則持續透過軍事協調、外交接觸與區域合作機制維持溝通。民調公布後，也在泰國網路社群引發廣泛討論。由於泰柬邊境問題長期涉及歷史、民族主義與主權爭議，相關議題在泰國國內始終具有高度政治敏感性。分析認為，此次民調反映出部分泰國民意開始更重視區域穩定與經濟發展，希望政府在維護國家利益與避免衝突升級之間取得平衡。