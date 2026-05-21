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國民黨新北市黨部今（21）日舉辦「公教警消挺川大會」，不過，李四川致詞結束後，恰巧碰上黨主席鄭麗文抵達會場，2人僅在台上短暫握手約3秒鐘，川伯隨即以「趕行程」為由火速離場，引發外界聯想。對此，民進黨新北市議員張嘉玲狠酸，鄭麗文如今根本成了「票房毒藥」，誰還敢跟她同台？李四川此舉也算是求生意志本能發揮。張嘉玲受訪時直言，李四川顯然是「嚇壞了」，因為現在藍營內部不少人看到鄭麗文都避之唯恐不及，「這種票房毒藥，誰敢跟她同台？」她更提醒李四川，國民黨中央掌握大量選舉資源，無論補助、輔選或資源分配，都與黨中央脫不了關係，如今卻在公開場合與黨主席幾乎零互動，難免讓外界質疑藍營內部氣氛微妙。張嘉玲也爆料，其實不只李四川，許多藍營縣市長候選人、議員，現在看到鄭麗文都相當尷尬，甚至連競選看板都不敢掛鄭的照片，就怕影響選情。她質疑，李四川口口聲聲說自己要打「正面選戰」，主打「說好話、存好心、做好事」，但鄭麗文近來卻頻頻猛轟對手、大打負面攻防，兩人的路線根本背道而馳，「川伯真的要想清楚，還要跟鄭麗文同台嗎」？最後，張嘉玲還不忘大酸，古早人常說「趨吉避凶」，自有道理，李四川這次快閃離場，根本就是「求生意志本能發揮」，擺明知道該跟誰保持距離，否則恐怕連選情都會受到拖累。