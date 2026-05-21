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台中市文心秀泰商場每逢假日湧現排隊車潮，引發周邊交通癱瘓。議員吳佩芸在議會質詢時指出，百貨業者長期用三角錐占用外側車道，把公共道路變成「自家停車場」，導致附近社區居民因車道口被堵死而「回不了家」，甚至面臨違規罰單的風險。對此，市長盧秀燕當場允諾，將責成交通局研議，將交通維持計畫的檢討頻率由一年縮短為「每半年檢討一次」。吳佩芸在議會播放多段市民陳情影片，畫面顯示每逢週末，排隊進場車輛持續占用黃網線與車道口。許多住戶返家時被卡在路中央，被迫下車請義交協助移車。吳佩芸直言，依「道路交通管理處罰條例」規定，若非突發狀況在車道中暫停，最高可處 3 萬 6 千元罰鍰並吊扣牌照，真正製造問題的是排隊車潮，最後被檢舉吃罰單的卻是無辜居民！吳佩芸痛批，業者在營利過程中將交通衝擊轉嫁給居民，是典型的經濟學「內部成本外部化」。她質疑，市府過去曾對七期新光三越、大遠百祭出「禁排令」，如今文心秀泰亂象依舊，市府卻未比照辦理，甚至核准業者「一次申請整年度」的假日路權。相較於一般市民辦理婚喪喜慶借用道路程序繁複，百貨業者卻能長期占用公共道路，已引發外界對公平性與「圖利觀感」的質疑。交通局長葉昭甫表示，後續將評估要求業者增加交管人員，並檢討斷流點改善的可行性。市長盧秀燕則強調，會請交通局評估縮短交維計畫的檢討週期，提升至每半年審查一次。吳佩芸最後呼籲，治標不如治本，交通局應成立專案會同都發局，重新評估文心秀泰的停車場出入口配置與建築動線，而非僅靠調整排隊路線敷衍。她強調：「市民回家的路，不該變成百貨公司的停車場延伸線。」