韓團TWICE台籍成員子瑜目前忙於「THIS IS FOR」歐洲巡迴，昨（20）日她分享生活照問候ONCE（粉絲名），其中有完全沒化妝的素顏模樣，以及穿黑絲襪秀出筆直美腿的街拍照，發布才半天即突破51萬人按讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
子瑜大素顏吃甜點　黑絲look現身歐洲街頭

子瑜釋出的日常照片中，可見她沒施脂粉、戴平光眼鏡，看似趁工作空檔大啖甜點，即便沒有妝髮，皮膚依然吹彈可破，絕世美貌不打折，此外，子瑜還開啟觀光客模式，穿極短熱褲配黑絲褲襪、中筒靴，露出一大截鉛筆腿，在歐洲街頭留影。

由於系列照中不少是對著鏡子的自拍照，子瑜在配文寫下：「魔鏡，魔鏡。」並附上鏡子的符號，洩露少女心，ONCE紛紛留言：「台南辣妹駕到」、「眼鏡子瑜好可愛」、「玩得超級開心！

▲▼子瑜大素顏、戴眼鏡吃甜點，以及穿黑絲褲襪，化身觀光客逛街。（圖／翻攝自쯔위 (TZUYU)IG@thinkaboutzu）
▲▼子瑜大素顏、戴眼鏡吃甜點，以及穿黑絲褲襪，化身觀光客逛街。（圖／翻攝自쯔위 (TZUYU)IG@thinkaboutzu）
▲▼子瑜大素顏、戴眼鏡吃甜點，以及穿黑絲褲襪，化身觀光客逛街。（圖／翻攝自쯔위 (TZUYU)IG@thinkaboutzu）
子瑜叫巧克力有原因　小學同學：她不算班花

子瑜出道至今10年半，共入選超過10次TC Candler世界百大美女排行榜，絕美容貌無庸置疑，不過女神童年時期皮膚較黑，立體五官尚未成形，不僅傳出被親哥哥取「巧克力」的綽號，小學同學也說那時的子瑜還不能算是班花，但自己能證明子瑜絕對沒有整型。

資料來源：쯔위 (TZUYU)IG

相關新聞

子瑜小時候皮膚太黑！被哥哥取名巧克力　小學同學：她不算班花

子瑜有沒有生過氣？曾鏡頭前怒飆：西X　多賢、娜璉嚇到掉下巴

子瑜太敢說！曾出賣媽媽年輕照片　吐槽「那是還沒做醫美的時候」

子瑜好想家！曾上節目吃臭豆腐淚崩　爸爸看電視太心疼哭到流鼻涕

楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。