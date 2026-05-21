韓團TWICE台籍成員子瑜目前忙於「THIS IS FOR」歐洲巡迴，昨（20）日她分享生活照問候ONCE（粉絲名），其中有完全沒化妝的素顏模樣，以及穿黑絲襪秀出筆直美腿的街拍照，發布才半天即突破51萬人按讚。
子瑜大素顏吃甜點 黑絲look現身歐洲街頭
子瑜釋出的日常照片中，可見她沒施脂粉、戴平光眼鏡，看似趁工作空檔大啖甜點，即便沒有妝髮，皮膚依然吹彈可破，絕世美貌不打折，此外，子瑜還開啟觀光客模式，穿極短熱褲配黑絲褲襪、中筒靴，露出一大截鉛筆腿，在歐洲街頭留影。
由於系列照中不少是對著鏡子的自拍照，子瑜在配文寫下：「魔鏡，魔鏡。」並附上鏡子的符號，洩露少女心，ONCE紛紛留言：「台南辣妹駕到」、「眼鏡子瑜好可愛」、「玩得超級開心！
子瑜叫巧克力有原因 小學同學：她不算班花
子瑜出道至今10年半，共入選超過10次TC Candler世界百大美女排行榜，絕美容貌無庸置疑，不過女神童年時期皮膚較黑，立體五官尚未成形，不僅傳出被親哥哥取「巧克力」的綽號，小學同學也說那時的子瑜還不能算是班花，但自己能證明子瑜絕對沒有整型。
쯔위 (TZUYU)IG
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子瑜釋出的日常照片中，可見她沒施脂粉、戴平光眼鏡，看似趁工作空檔大啖甜點，即便沒有妝髮，皮膚依然吹彈可破，絕世美貌不打折，此外，子瑜還開啟觀光客模式，穿極短熱褲配黑絲褲襪、中筒靴，露出一大截鉛筆腿，在歐洲街頭留影。
由於系列照中不少是對著鏡子的自拍照，子瑜在配文寫下：「魔鏡，魔鏡。」並附上鏡子的符號，洩露少女心，ONCE紛紛留言：「台南辣妹駕到」、「眼鏡子瑜好可愛」、「玩得超級開心！
子瑜出道至今10年半，共入選超過10次TC Candler世界百大美女排行榜，絕美容貌無庸置疑，不過女神童年時期皮膚較黑，立體五官尚未成形，不僅傳出被親哥哥取「巧克力」的綽號，小學同學也說那時的子瑜還不能算是班花，但自己能證明子瑜絕對沒有整型。
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