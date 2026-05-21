搭飛機出國玩最討厭遇到這種情況！近期有旅客在社群平台上發文分享特殊遭遇，同班機某個旅行團的團員，因為在桃園機場第二航廈顧著吃麥當勞而遲遲未登機。導遊急忙打電話催人甚至一度卡住登機口，但最終遲到團員們的行李還是硬生生被拉下飛機，超慘烈的下場隨即引發網友熱烈討論。
為吃麥當勞拖到起飛時間！導遊「死守登機口」仍遭放生
原 PO 昨（20）日在 Threads 上發文分享這段離奇遭遇。他表示登機時，飛機明明已經到了起飛時間卻遲遲無法起飛，後來才知道原來是有旅行團的成員還沒登機，「導遊一直打電話催團員，才知道他們竟然還在麥當勞吃東西」。
隨後眼看時間到了臨界點，這些遲到團員的行李已經開始被拉下飛機，空服人員也準備關閉艙門。過程中，導遊一度還死守著艙門，試圖幫團員盡力拖延時間，但最終這群遲到的旅客還是難逃被放生的命運，行李通通被拉下飛機。
甚至有同班機的乘客出面還原當下情況，大讚：「這次長榮的空服人員都滿敬業，太厲害了！」還有人目睹：「導遊真的已經盡力死守艙門了」。
遲到者的下場曝光後，讓許多曾遇過班機延誤的苦主紛紛喊讚：「很佩服機場人員，可以這麼快速找到行李並拉掉」、「慶幸的是你們還沒出境（起飛）」、「還好能在機場提早拉掉，不然出了國，這種人只會繼續耽誤大家的行程」、「這麼不守時的團員如果一起出國玩，導遊一整趟可能都在找人」、「他們應該以為已經報到、過安檢了，遲到登機飛機也會等他們」。
桃園機場麥當勞特別好吃？內行人曝遲到關鍵原因
竟有旅客會為了吃麥當勞而導致行李被拉掉、無法出國，這也讓原 PO 好奇發問：「二航的麥當勞真的有比較好吃嗎？」
這個疑問也釣出不少網友分享類似的慘痛經驗，並指出排隊才是遲到主因：「二航那邊的麥當勞排隊都要排很久，有可能是因為這樣才延誤」、「我朋友之前要來沖繩參加我婚禮時，也因為在機場吃了麥當勞，結果全家行李被拉掉、上不了飛機。所以我想，桃園機場的麥當勞應該是真的很好吃」、「2023 年跟朋友出國時也是這樣，他堅持要去買麥當勞，結果買到被機場廣播，害我這個沒買的也只能陪他一路狂奔，結果他上飛機根本忘記吃，下飛機才想到」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原 PO 昨（20）日在 Threads 上發文分享這段離奇遭遇。他表示登機時，飛機明明已經到了起飛時間卻遲遲無法起飛，後來才知道原來是有旅行團的成員還沒登機，「導遊一直打電話催團員，才知道他們竟然還在麥當勞吃東西」。
隨後眼看時間到了臨界點，這些遲到團員的行李已經開始被拉下飛機，空服人員也準備關閉艙門。過程中，導遊一度還死守著艙門，試圖幫團員盡力拖延時間，但最終這群遲到的旅客還是難逃被放生的命運，行李通通被拉下飛機。
甚至有同班機的乘客出面還原當下情況，大讚：「這次長榮的空服人員都滿敬業，太厲害了！」還有人目睹：「導遊真的已經盡力死守艙門了」。
遲到者的下場曝光後，讓許多曾遇過班機延誤的苦主紛紛喊讚：「很佩服機場人員，可以這麼快速找到行李並拉掉」、「慶幸的是你們還沒出境（起飛）」、「還好能在機場提早拉掉，不然出了國，這種人只會繼續耽誤大家的行程」、「這麼不守時的團員如果一起出國玩，導遊一整趟可能都在找人」、「他們應該以為已經報到、過安檢了，遲到登機飛機也會等他們」。
竟有旅客會為了吃麥當勞而導致行李被拉掉、無法出國，這也讓原 PO 好奇發問：「二航的麥當勞真的有比較好吃嗎？」
這個疑問也釣出不少網友分享類似的慘痛經驗，並指出排隊才是遲到主因：「二航那邊的麥當勞排隊都要排很久，有可能是因為這樣才延誤」、「我朋友之前要來沖繩參加我婚禮時，也因為在機場吃了麥當勞，結果全家行李被拉掉、上不了飛機。所以我想，桃園機場的麥當勞應該是真的很好吃」、「2023 年跟朋友出國時也是這樣，他堅持要去買麥當勞，結果買到被機場廣播，害我這個沒買的也只能陪他一路狂奔，結果他上飛機根本忘記吃，下飛機才想到」。