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▲電競世界盃以往都在沙烏地阿拉伯主辦 ，比賽項目廣泛涵蓋《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《絕對武力2》等。（圖／EWC 官方社群）

全球知名大型綜合電競賽事電競世界盃（Esports World Cup，簡稱 EWC）宣布，2026年賽事將首度離開沙烏地阿拉伯，正式移師法國巴黎舉行。主辦單位 Esports Foundation 表示，這項歷史性的決定是基於目前中東區域情勢的考量，在經過延長評估程序後所做出的安排，這也等同於提前啟動原先規劃中的國際賽事輪替計畫。針對主辦方所提及的區域情勢考量，外界普遍推測，主要與美國、以色列對伊朗攻擊等中東衝突事件所帶來的安全及交通不確定性有高度關聯。過去 EWC 賽事一直以沙烏地阿拉伯首都利雅德為核心舉辦地，比賽項目廣泛涵蓋《英雄聯盟》、《特戰英豪》、《絕對武力2》、《快打旋風6》 等。針對此次舉辦地點變更，Esports Foundation 執行長 Ralf Reichert 指出，利雅德依然是 EWC 的家與世界領先的電競樞紐，並擁有令人驚豔的粉絲社群；但巴黎也同樣曾是舉辦多項世界級體育盛事，不僅是全球重要的文化娛樂之都，也有粉絲的熱情支持，進而促成 EWC 的首個國際篇章，但主辦方仍有意在2027年將賽事重新帶回利雅德舉辦。對於接手舉辦這場全球電競盛會，法國政府給予了高度的肯定與期待。法國總統馬克宏在消息公布後親自發文表示，「這是歷史性的首次舉辦，也是法國的莫大榮幸」，馬克宏也特別感謝沙烏地阿拉伯的信任，並自信地強調法國已經準備好主辦 2026 年電競世界盃。EWC 2026 預定於2026年7月6日至8月23日在巴黎盛大展開，整體賽事規模龐大，規劃包含24款遊戲與25項錦標賽，賽事預估將吸引超過100個國家與地區、200多支頂尖戰隊、逾2000名職業選手參賽，總獎金池突破7500萬美元（約新台幣120億），賽事門票與更多細節將於未來數周陸續公布。回顧 EWC 的發展歷程，該賽事透過統整各戰隊成績來角逐整體戰力最強的電競組織，也是沙烏地阿拉伯近年為了降低國家對石油產業過度依賴、積極投資轉型電競與體育產業的重要象徵。儘管當局的相關鉅額投資布局，過去屢次因人權議題被外界質疑帶有運動洗白的色彩，但此次賽事版圖首度跨出中東、進軍歐洲大陸，勢必將為全球電競市場創造極高的討論度與關注。