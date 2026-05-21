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中國外交部回應

美國總統川普（Donald Trump）20日受訪時被問及是否將與台灣總統賴清德談軍售，川普親口回答「我會和他談談」，引發外界高度關注。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（21）日回應表示，敦促美方落實中美元首會晤重要共識，「慎之又慎處理台灣問題」。川普週三在馬里蘭州的美軍安德魯聯合基地接受訪問，現場媒體問及在決定軍售方案前，是否有計畫和台灣總統賴清德通話？川普回應說「我會和他談談，我會和所有人談」，還強調「我們會努力解決台灣問題」。隨後我國外交部發言人蕭光偉也表示，賴清德總統除了致力於維護台海的穩定現狀外，也非常樂意與川普討論；未來如果有機會，更將直接向川普反映台灣社會的真實心聲。中國外交部發言人郭嘉昆今日在中國外交部例行記者會上，被《法新社》記者問到川普稱將與賴清德對話談軍購一事時，回應說「中方堅決反對美國與中國台灣地區進行官方往來」。郭嘉昆強調，「中方堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是一貫、明確、堅定的。中方敦促美方落實中美元首會晤重要共識，兌現所作承諾和表態，慎之又慎處理台灣問題，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢」。另外《金融時報》引述消息人士說法披露，美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）計畫今年夏天訪問中國，但北京表示在川普決定對台軍售方案之前，無法批准此次訪問，藉此向華府施壓。對此，郭嘉昆回應說，「關於你提到的具體問題，請向中方國防部進行詢問」。