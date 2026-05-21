女星米可白在今（21）日出席愛盲基金會「EYE的任意門」的記者會，還在現場蒙住眼睛，透過手機App與AI輔助體驗視障生活。而已經與孫綻交往3年左右的米可白，也不免被問到婚事進度，已經40歲的她，坦承自己跟媽媽都沒有催婚想法，但是有想要結婚，只是還沒跨出那一步，並透露已有跟孫綻慢慢開始規劃，還甜喊：「結婚是一輩子的事情。」

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米可白在今日出席活動，被問到與男友孫綻的婚事進度，她透露目前自己跟媽媽都沒有催婚，媽媽反而叫她多照顧自己身體。不過米可白也坦言有結婚想法，「但是還沒有往前跨一步。」讓現場好奇是不是在等孫綻求婚，米可白則否認：「還在慢慢的規劃啦，畢竟結婚是一輩子的事情啊。」並表示若有好消息一定會告訴大家。

▲米可白在記者會現場，用眼罩遮住眼睛，透過手機App與AI輔助體驗視障生活。（圖／記者吳翊緁攝）
▲米可白在記者會現場，用眼罩遮住眼睛，透過手機App與AI輔助體驗視障生活。（圖／記者吳翊緁攝）
米可白透露婚事規劃中　親揭與孫綻私下相處模式

現場記者也好奇目前兩人在規劃什麼，是不是因為孫綻沒求婚，才遲遲沒定案？米可白再度否認：「不是不是，因為我們要訂場地啊。」對於想要什麼樣的求婚，米可白則表示自己沒什麼特別想法，「我就活在當下這樣。」

米可白也透露與孫綻私下的相處模式，表示兩人都是講貓貓狗狗這種話題，「我們的貓貓狗狗差不多要結紮了這種父母的話。」由於米可白與孫綻都非常愛養寵物，把愛犬、愛貓都當親生孩子養，記者也好奇問兩人未來有沒有規劃到孩子這一塊，米可白表示：「先結婚之後再去想這件事情吧，我們現在還沒有安排到這部分。」

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...